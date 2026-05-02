Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
Loodst Vincent Kompany komende week Bayern München voorbij PSG naar de finale van de Champions League? De generale repetitie was geen succes.

Bayern kon pas op de valreep een 3-3-gelijkspel uit de brand slepen tegen rode lantaarn Heidenheim. De voornaamste conclusie was opnieuw dat Bayern achterin kwetsbaar is, na de al vijf geslikte tegentreffers in Parijs. "Ik ben zelf ook verdediger geweest. Ik weet hoe het voelt als je op korte tijd te veel tegendoelpunten slikt." Hij geeft dus toe dat het er te veel zijn.

Kompany blijft er echter rustig onder. "Vorig seizoen werd dit ook op een gegeven moment een thema en daarna hielden we acht keer de nul. Ik wil ook niet alles op een hoop gooien. Parijs was Parijs, maar als ploeg moeten we nu een reactie tonen. Daar is geen mooier moment voor dan komende woensdag", blikt Kompany al opnieuw vooruit.

Woensdag tracht Bayern immers in de terugmatch van de halve finale tegen PSG een 5-4-achterstand op te halen. Met het oog op dat duel liet Kompany tegen Heidenheim verschillende sleutelspelers een helft langs de kant. "Als ik een beslissing neem, wil ik binnen vijf jaar nog altijd achter die beslissing staan", motiveert Kompany zijn keuzes.

"Als we een bepaalde speler zouden verliezen aan een blessure, zou ik tegen PSG kunnen denken: waarom heb ik hem laten spelen? Het was voor mij geen optie om hen helemaal niet te laten spelen, maar ik zou er binnen vijf jaar spijt van hebben als ik ze negentig minuten had laten spelen." Kane & co kwamen er na rust wel nog op.

Ook PSG speelt slechts gelijk


Ondertussen maakt tegenstander PSG iets gelijkaardigs mee: het geraakte met een eveneens fel gewijzigd elftal niet voorbij Lorient. Bayern probeert woensdag iets te bereiken wat elf keer eerder gelukt is. Bayern won al zes keer de finale van de Champions League en was vijf keer de verliezer in de eindstrijd. 

Bundesliga

 Speeldag 32
Union Berlin Union Berlin 2-2 1. FC Köln 1. FC Köln
Werder Bremen Werder Bremen 1-3 FC Augsburg FC Augsburg
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3-3 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-2 Hamburger SV Hamburger SV
Bayern München Bayern München 3-3 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 4-1 RB Leipzig RB Leipzig
FC St. Pauli FC St. Pauli 03/05 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 03/05 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Freiburg Freiburg 03/05 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

