Johan Walckiers
Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De toekomst van Romelu Lukaku belooft een van de meest besproken dossiers van de komende transferzomer te worden. Zijn vertrek bij SSC Napoli ligt zo goed als vast, al is het nog verre van duidelijk waar de Rode Duivel zijn carrière zal verderzetten.

Dat Lukaku nog altijd gegeerd is, hoeft niet te verbazen. Met zijn profiel – kracht, diepgang en ervaring in topcompetities – blijft hij een interessante optie voor clubs die mikken op een fysiek sterke spits.

Romelu Lukaku zou graag terugkeren naar Inter

Intussen heeft transferspecialist Matteo Moretto onthuld dat hij graag zou terugkeren naar Inter. Een terugkeer naar Milaan lijkt op het eerste gezicht logisch. Lukaku voelt zich goed in de stad en heeft er ook persoonlijke belangen. Hij zou zo ook nog snel in Brussel kunnen staan om zijn zoontjes te bezoeken.

Toch is een comeback bij Inter zo goed als uitgesloten, terwijl ook een overstap naar AC Milan voorlopig niet concreet is. De Rossoneri zoeken wel een nieuwe spits, maar bekijken momenteel andere pistes.

Bovendien vormt het financiële plaatje een stevige hinderpaal. Lukaku verdient naar verluidt zo’n acht miljoen euro per jaar, een salaris dat niet binnen de huidige loonstructuur van AC Milan past. Een overstap zou dus enkel mogelijk zijn als de aanvaller bereid is om in te leveren, wat de onderhandelingen complex maakt.

Turkije of Saoedi-Arabië?

Daarom lijkt een buitenlands avontuur steeds realistischer. Clubs uit Turkije zouden bereid zijn om financieel ver te gaan, terwijl een overstap naar Saudi-Arabië voorlopig niet bovenaan zijn lijstje staat. Alles wijst er dus op dat Lukaku zijn toekomst buiten de Serie A zal zoeken.

'Romelu Lukaku plots gelinkt aan transfer naar grote rivaal'

De komende maanden worden cruciaal. Wordt het een verrassende wending richting een Europese topclub, of kiest Lukaku voor een financieel interessant project elders? Ook de Anderlecht-fans hopen nog, maar die piste is zo goed als uitgesloten gezien Napoli nog wil verdienen aan zijn spits. Eén ding is zeker: zijn naam zal deze zomer opnieuw centraal staan op de transfermarkt.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 35
Pisa Pisa 1-2 Lecce Lecce
Udinese Udinese 2-0 Torino Torino
Como Como 18:00 Napoli Napoli
Atalanta Atalanta 20:45 Genoa Genoa
Bologna Bologna 03/05 Cagliari Cagliari
Sassuolo Sassuolo 03/05 AC Milan AC Milan
Juventus Juventus 03/05 Hellas Verona Hellas Verona
Inter Milaan Inter Milaan 03/05 Parma Parma
Cremonese Cremonese 04/05 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 04/05 Fiorentina Fiorentina

Nieuwste reacties

zimbo zimbo over Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid? zimbo zimbo over 'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits' H.J. H.J. over Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club .. .. over Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard krijgt stevige boost voor Antwerp en ziet sterkhouder terugkeren Anderlharel Anderlharel over Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan William Wallace William Wallace over Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij" André Coenen André Coenen over "Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond William Wallace William Wallace over Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar...  Andreas2962 Andreas2962 over Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved