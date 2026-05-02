Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

De toekomst van Romelu Lukaku belooft een van de meest besproken dossiers van de komende transferzomer te worden. Zijn vertrek bij SSC Napoli ligt zo goed als vast, al is het nog verre van duidelijk waar de Rode Duivel zijn carrière zal verderzetten.

Dat Lukaku nog altijd gegeerd is, hoeft niet te verbazen. Met zijn profiel – kracht, diepgang en ervaring in topcompetities – blijft hij een interessante optie voor clubs die mikken op een fysiek sterke spits.

Romelu Lukaku zou graag terugkeren naar Inter

Intussen heeft transferspecialist Matteo Moretto onthuld dat hij graag zou terugkeren naar Inter. Een terugkeer naar Milaan lijkt op het eerste gezicht logisch. Lukaku voelt zich goed in de stad en heeft er ook persoonlijke belangen. Hij zou zo ook nog snel in Brussel kunnen staan om zijn zoontjes te bezoeken.

Toch is een comeback bij Inter zo goed als uitgesloten, terwijl ook een overstap naar AC Milan voorlopig niet concreet is. De Rossoneri zoeken wel een nieuwe spits, maar bekijken momenteel andere pistes.

Bovendien vormt het financiële plaatje een stevige hinderpaal. Lukaku verdient naar verluidt zo’n acht miljoen euro per jaar, een salaris dat niet binnen de huidige loonstructuur van AC Milan past. Een overstap zou dus enkel mogelijk zijn als de aanvaller bereid is om in te leveren, wat de onderhandelingen complex maakt.

Turkije of Saoedi-Arabië?

Daarom lijkt een buitenlands avontuur steeds realistischer. Clubs uit Turkije zouden bereid zijn om financieel ver te gaan, terwijl een overstap naar Saudi-Arabië voorlopig niet bovenaan zijn lijstje staat. Alles wijst er dus op dat Lukaku zijn toekomst buiten de Serie A zal zoeken.



De komende maanden worden cruciaal. Wordt het een verrassende wending richting een Europese topclub, of kiest Lukaku voor een financieel interessant project elders? Ook de Anderlecht-fans hopen nog, maar die piste is zo goed als uitgesloten gezien Napoli nog wil verdienen aan zijn spits. Eén ding is zeker: zijn naam zal deze zomer opnieuw centraal staan op de transfermarkt.