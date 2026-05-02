Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

Bij Antwerp wachten ze al een heel seizoen op de terugkeer van Geoffrey Hairemans. De aanvaller die zijn kruisbanden scheurde is intussen wel weer fit, maar trainer Joseph Oosting lijkt niet van plan hem op te nemen in zijn selectie.

Oosting leek op zijn persconferentie met een duidelijke, zij het subtiele boodschap te komen voor Geoffry Hairemans. “Hij is fit, maar er is een verschil tussen trainingsfit en wedstrijdfit zijn. Ook door de manier van trainen selecteer je jezelf", klonk het.

Woorden die doen vermoeden dat Oosting meer verwacht van zijn middenvelder op training. Daarmee lijkt hij te suggereren dat inzet en intensiteit bepalend zijn voor een selectie.

Intussen kreeg Mauricio Benítez opnieuw minuten. Na een eerdere terugval viel hij kort in tegen Westerlo en werkte hij een volledige trainingsweek af. Zijn situatie toont aan dat Antwerp voorzichtig omspringt met spelers die uit blessure komen, al lijkt hij stilaan weer inzetbaar.

Eran Tuypens mogelijk weer in de basis

Een ander opvallend element in de ploeg van Oosting is de opkomst van Eran Tuypens. De jonge vleugelverdediger mocht afgelopen weekend voor het eerst starten en liet meteen een degelijke indruk na. “Hij deed het prima. Heel relaxed aan de bal, met de nodige drang vooruit", aldus Oosting in GvA.

De coach lijkt gecharmeerd door de mentaliteit van Tuypens, die zich zonder schroom toont op training en in wedstrijden. “Hij is eerzuchtig en leergierig. Je hoeft hem niet extra te pushen", gaf Oosting nog mee. Het is nog onduidelijk of dat voldoende is voor een nieuwe basisplaats.