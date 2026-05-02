Aernout Van Lindt
Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?
Cercle Brugge ging in eigen huis onderuit tegen Zulte Waregem. Een domper voor De Vereniging, dat graag de Relegation Play-offs had gewonnen. Gary Magnée viel wel in de prijzen tijdens de laatste thuiswedstrijd van groen-zwart.

“Het is jammer om onze laatste thuiswedstrijd van het seizoen verliezend af te sluiten”, reageerde Gary Magnée op de webstek van Cercle Brugge na de 2-3 nederlaag van De Vereniging in de West-Vlaamse derby tegen Zulte Waregem.

Magnée zelf bekroonde een prima seizoen met een individuele prijs, gekregen door de stemmen van de supporters: “Het was leuk dat ik als Speler van het Seizoen werd verkozen door de fans, daar ben ik trots op. Maar ik ben natuurlijk teleurgesteld door de nederlaag.”

“We begonnen nochtans goed en speelden een sterke eerste helft. Na de rust hadden we ook meer kunnen scoren. Maar we brachten iets minder intensiteit en dat hebben we bekocht", vatte hij de wedstrijd treffend samen.

“Het was ons doel om als eerste te eindigen in de groep, en dus is het jammer dat dat niet gelukt is. Nu willen we in La Louvière ons seizoen toch in schoonheid eindigen”, aldus nog Magnée. Voor meteen ook zijn laatste wedstrijd in loondienst van Cercle Brugge?

Het jeugdproduct van onder meer Genk, Anderlecht en Club Brugge zou wel eens een koopje kunnen worden voor de Belgische topclubs of ploegen uit het buitenland. Benieuwd wie er zijn voordeel mee kan doen.

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

13:00
