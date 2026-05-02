Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

Nog vijf speeldagen en dan weten we wie de titel pakt in de Champions' Play-offs. Union SG heeft zelfs nog zes wedstrijden te spelen, want er is ook nog de bekerfinale. En dus kunnen het nog heel leuke weken gaan worden voor de Brusselaars.

Union SG lijkt klaar om opnieuw geschiedenis te schrijven. Ze pakten al eens de Beker van België en mochten al eens een titel vieren, nu lijkt het erop dat het wel eens beiden zou kunnen gaan worden in hetzelfde seizoen.

Met een dubbel en zo prijzen drie én vier sinds de terugkeer naar het hoogste niveau zouden ze zichzelf helemaal op de kaart kunnen zetten en een vaste waarde aan de top gaan worden. Adem Zorgane lijkt klaar om geschiedenis te schrijven.

Middenvelder Adem Zorgane staat voor een wonderbaarlijke zomer

De middenvelder is sinds zijn overstap van Charleroi naar Union SG steeds beter gaan voetballen en zo een steunpilaar gebleken voor de kampioen. Mogelijk levert dat voor hem zelf een selectie op voor het WK in de VS, Canada en Mexico.

Daarna zou mogelijk een overstap kunnen volgen naar een grotere competitie. Iets wat Zorgane zeker ziet zitten, al is hij er tijdens de play-offs in ieder geval niet mee bezig naar eigen zeggen. Toch hebben de scouts hem in hun boekje staan en met vier doelpunten is hij zelfs trefzekerder dan de voorbije seizoenen.

Het wonderbaarlijke seizoen van Adem Zorgane

“Het klopt wel dat ik me altijd wil verbeteren en bepaalde individuele doelen heb. Laat ons hier eerst maar twee prijzen pakken en dan zien we wel", aldus Zorgane zelf in zijn analyse voor Het Nieuwsblad. "Mijn beste jaren komen er nu aan."



"Dat ik zogenaamd al ouder ben, stoort me dan ook niet. Er zullen ongetwijfeld kansen komen", aldus de middenvelder verder nog in de krant. "Het zou weleens het mooiste seizoen uit mijn leven kunnen worden. Hopelijk kunnen we de dubbel over de streep trekken, want dan heb ik op een jaar tijd de titel gepakt, de beker gewonnen, Champions League gespeeld, de Afrika Cup gespeeld én een WK. Beter wordt het niet!"