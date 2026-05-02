Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dens

De bekerfinale tussen Anderlecht en Union dreigt of dreigde dit jaar niet op klassieke televisie te komen. Dat zorgt ook politiek voor commotie, want volgens Vlaams minister van Media Cieltje Van Achter is de supporter opnieuw de dupe. Of gaat er nu toch nog wat gebeuren?

De bekerfinale wordt op 14 mei gespeeld op de Heizel. De wedstrijd wordt normaal gezien ieder seizoen uitgezonden op televisie, maar dit jaar krijgen we mogelijk een primeur. DAZN zal de wedstrijd gratis in de app uitzenden terwijl het niet op de normale tv-zenders te zien is.

Cieltje Van Achter, Vlaams Minister van Media (NVA), is niet gelukkig met het verhaal. "Ik betreur ten zeerste dat er geen akkoord is bereikt over de uitzending van de bekerfinale", zei ze vorige week al volgens Het Nieuwsblad.

Minister ontevreden met gang van zaken, enorme wending in de maak rond bekerfinale

"De voetballiefhebber is weerom de dupe van commerciële spelletjes", ging Van Achter verder. DAZN kwam dit jaar al wel vaker in het nieuws. De bekerfinale is bij wet verplicht om gewoon op televisie te moeten gaan komen.

En dus was de vraag wat er zou gaan gebeuren met de zaak. Dezelfde krant maakt nu wel gewag van een mogelijke enorme bocht in het verhaal. Zo zou Play plots in de dans zijn gesprongen om de bekerfinale op televisie uit te zenden.