Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

Bij Racing Genk speelt achter de schermen speelt nog een ander verhaal richting zomermercato. De Limburgse club zou deze zomer namelijk miljoenen kunnen verdienen aan spelers die nooit één officiële minuut in het eerste elftal hebben gespeeld.

Het gaat om Mika Godts en Ismael Saibari, twee jongens die elders doorgebroken zijn, maar nog steeds financieel gelinkt zijn aan KRC Genk, schrijft HLN.

Het mechanisme daarachter is even simpel als slim: doorverkooppercentages. Genk wist bij het vertrek van beide spelers een clausule te bedingen die recht geeft op een deel van een toekomstige transfersom. En net nu beide spelers op het punt staan om een toptransfer te maken, kan dat plots een jackpot opleveren.

Het dossier-Godts: gemiste kans, slimme zet

De situatie rond Mika Godts blijft een dubbel verhaal. Enerzijds was er teleurstelling toen hij in 2023 naar AFC Ajax trok zonder ooit door te breken in de A-ploeg van Genk. Anderzijds blijkt nu dat de club toen toch vooruitziend handelde door een percentage op een latere transfer te behouden.

Godts is intussen uitgegroeid tot een van de smaakmakers in Nederland. Zijn prestaties hebben hem op de radar gezet van Europese topclubs, wat zijn marktwaarde fors doet stijgen. Hoewel de exacte bedragen speculatief blijven, lijkt een transfer in de grootteorde van 40 à 45 miljoen euro realistisch. Voor Genk zou dat neerkomen op een bonus van ongeveer 4 à 4,5 miljoen euro.

Saibari: van twijfelgeval tot goudmijn

Nog opvallender is het traject van Ismael Saibari. Waar Godts al vroeg als toptalent werd gezien, was dat bij Saibari minder het geval. Tijdens zijn periode bij Genk bestonden er twijfels, onder meer over zijn fysieke paraatheid. Zijn vertrek naar PSV Eindhoven in 2020 verliep dan ook relatief geruisloos.



Maar sindsdien heeft Saibari een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Hij groeide uit tot een sleutelspeler, pakte meerdere landstitels en bewees zich ook op het hoogste Europese niveau. Die progressie heeft hem in de etalage gezet bij absolute topclubs.

De bedragen die circuleren, zijn navenant. Binnen PSV wordt gesproken over transfersommen die richting 60 miljoen euro of meer gaan. Als zo’n deal effectief gerealiseerd wordt, kan Genk dankzij zijn 10%-clausule rekenen op zo’n 6 miljoen euro.

Strategisch beleid loont

Wat deze dossiers vooral aantonen, is hoe belangrijk slim transferbeleid geworden is. Clubs als Genk, die inzetten op opleiding en scouting, kunnen via dergelijke clausules blijven meegenieten van de ontwikkeling van spelers, zelfs nadat die vertrokken zijn.