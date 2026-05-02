Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bij Racing Genk speelt achter de schermen speelt nog een ander verhaal richting zomermercato. De Limburgse club zou deze zomer namelijk miljoenen kunnen verdienen aan spelers die nooit één officiële minuut in het eerste elftal hebben gespeeld. 

Het gaat om Mika Godts en Ismael Saibari, twee jongens die elders doorgebroken zijn, maar nog steeds financieel gelinkt zijn aan KRC Genk, schrijft HLN.

Het mechanisme daarachter is even simpel als slim: doorverkooppercentages. Genk wist bij het vertrek van beide spelers een clausule te bedingen die recht geeft op een deel van een toekomstige transfersom. En net nu beide spelers op het punt staan om een toptransfer te maken, kan dat plots een jackpot opleveren.

Het dossier-Godts: gemiste kans, slimme zet

De situatie rond Mika Godts blijft een dubbel verhaal. Enerzijds was er teleurstelling toen hij in 2023 naar AFC Ajax trok zonder ooit door te breken in de A-ploeg van Genk. Anderzijds blijkt nu dat de club toen toch vooruitziend handelde door een percentage op een latere transfer te behouden.

Godts is intussen uitgegroeid tot een van de smaakmakers in Nederland. Zijn prestaties hebben hem op de radar gezet van Europese topclubs, wat zijn marktwaarde fors doet stijgen. Hoewel de exacte bedragen speculatief blijven, lijkt een transfer in de grootteorde van 40 à 45 miljoen euro realistisch. Voor Genk zou dat neerkomen op een bonus van ongeveer 4 à 4,5 miljoen euro.

Saibari: van twijfelgeval tot goudmijn

Nog opvallender is het traject van Ismael Saibari. Waar Godts al vroeg als toptalent werd gezien, was dat bij Saibari minder het geval. Tijdens zijn periode bij Genk bestonden er twijfels, onder meer over zijn fysieke paraatheid. Zijn vertrek naar PSV Eindhoven in 2020 verliep dan ook relatief geruisloos.

Lees ook... Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

Maar sindsdien heeft Saibari een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Hij groeide uit tot een sleutelspeler, pakte meerdere landstitels en bewees zich ook op het hoogste Europese niveau. Die progressie heeft hem in de etalage gezet bij absolute topclubs.

De bedragen die circuleren, zijn navenant. Binnen PSV wordt gesproken over transfersommen die richting 60 miljoen euro of meer gaan. Als zo’n deal effectief gerealiseerd wordt, kan Genk dankzij zijn 10%-clausule rekenen op zo’n 6 miljoen euro.

Strategisch beleid loont

Wat deze dossiers vooral aantonen, is hoe belangrijk slim transferbeleid geworden is. Clubs als Genk, die inzetten op opleiding en scouting, kunnen via dergelijke clausules blijven meegenieten van de ontwikkeling van spelers, zelfs nadat die vertrokken zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Charleroi - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
KRC Genk

Meer nieuws

Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

16:15
LIVE: George verdubbelt de voorsprong voor OHL, leidersplaats ver weg voor Westerlo Live

LIVE: George verdubbelt de voorsprong voor OHL, leidersplaats ver weg voor Westerlo

16:20
Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

16:00
Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

15:30
Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

15:00
Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

14:30
1
'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

14:15
Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

14:00
Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

13:00
2
Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

12:40
Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken Analyse

Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken

12:20
1
"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

12:00
6
Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

11:40
3
Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

11:21
1
Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

20:00
De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

11:06
Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

10:50
3
Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

10:31
1
De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

10:00
Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

09:45
1
Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

09:00
Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet" De derde helft

Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet"

09:00
Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

08:20
Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

08:00
Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

07:50
1
Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

07:00
1
Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

07:20
21
"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

06:30
'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

06:00
Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

23:30
2
Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

23:00
Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

22:00
2
Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

22:30
2
Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

21:40
1
'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

21:20
Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 0-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 18:15 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Nieuwste reacties

zimbo zimbo over Nieuws over Simon Mignolet: zal hij nog kunnen spelen voor zijn afscheid? zimbo zimbo over 'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits' H.J. H.J. over Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club .. .. over Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard krijgt stevige boost voor Antwerp en ziet sterkhouder terugkeren Anderlharel Anderlharel over Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan William Wallace William Wallace over Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij" André Coenen André Coenen over "Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond William Wallace William Wallace over Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar...  Andreas2962 Andreas2962 over Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved