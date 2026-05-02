'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'
STVV is bezig aan een prima seizoen. En dus is de vraag stilaan waar het sprookje gaat eindigen en wat de toekomst brengt. Voor de spelers, maar evenzeer voor coach Wouter Vrancken. Ook die staat namelijk in de belangstelling van heel wat mensen.

Wouter Vrancken gaf aan Het Laatste Nieuws een interview over zijn speelstijl. Daarbij blijft aanvallend voetbal het devies, ook in de Champions' Play-offs. "Ik sprak deze week toevallig nog met meneer Tateishi (de CEO van Sint-Truiden). 

"En hij zei me: 'Weet je wat ik zo leuk vind aan jou? Als je over voetbal praat, begin je altijd eerst over wat wíj gaan doen als we de bal hebben, terwijl negen van de tien trainers die ik ken eerst zullen focussen op het opvangen van de tegenstander.' Dat is hoe ik er persoonlijk in sta, maar spelers vinden het zelf ook gewoon leuker om kansen te proberen creëren in plaats van een afwachtende houding aan te nemen."

Wouter Vrancken in buitenlandse interesse

Het goede voetbal en het willen voetballen levert dit seizoen ook op. De club staat momenteel knap derde en is al zo goed als zeker van die plaats én Europees voetbal, al wil Vrancken naar eigen zeggen zekerheid want met nagenoeg koop je niets.

Rest de vraag of Wouter Vrancken volgend seizoen mee Europa in zal trekken met STVV. Franse bronnen melden ondertussen dat hij in de belangstelling zou staan van Lorient. Dat wordt ondertussen ook bevestigd door L'Equipe

