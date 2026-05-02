Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

De toekomst van Nicolo Tresoldi bij Club Brugge lijkt nu al een van de hete hangijzers richting de komende transferzomer te worden. Ondanks dat hij nog maar één seizoen bij blauw-zwart speelt en zijn duidelijke sportieve impact, groeit de interesse uit het buitenland met de week.

Vooral in Duitsland wordt de situatie nauw opgevolgd. Borussia Dortmund zou volgens verschillende bronnen al concrete stappen hebben gezet. Transferexpert Florian Plettenberg bevestigde dat de club de spits nadrukkelijk volgt.

Er zouden al contacten geweest zijn met Tresoldi

Volgens Duitse media zijn er zelfs al eerste contacten geweest tussen de entourage van Tresoldi en geïnteresseerde clubs. Een officieel bod is er nog niet, maar achter de schermen wordt duidelijk gewerkt aan een mogelijke transfer. Eerder zou een niet nader genoemde club al ongeveer 15 miljoen euro hebben geboden, maar dat bedrag wordt intussen als onvoldoende beschouwd.

De marktwaarde van de spits lijkt intussen stevig te stijgen. In Duitsland wordt gesproken over een vraagprijs tussen 25 en 30 miljoen euro. Ook Atlético Madrid wordt genoemd als mogelijke bestemming.

Nog een stevige groeimarge

Opvallend is dat Tresoldi sportief sterk aan het seizoen bezig is. De jonge aanvaller zit al aan 18 doelpunten in 53 wedstrijden, een cijfer dat zijn constante groei onderstreept. Zijn efficiëntie en werkkracht maken hem een van de opvallendste jonge spitsen in de Belgische competitie.

Bij Club Brugge is men zich bewust van de aandacht, maar tegelijk wil de club hem liefst nog minstens één extra seizoen houden. Intern wordt hij gezien als een speler met nog veel groeimarge, zowel fysiek als tactisch. De clubleiding beseft echter ook dat een groot bod moeilijk te negeren zal zijn.



Voorlopig ligt de focus van Tresoldi nog op de titelrace met Club Brugge, maar achter de schermen wordt zijn dossier steeds concreter.