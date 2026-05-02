Afscheid als kampioen? Rode Duivel wordt weer in vraag gesteld bij Engelse topclub

Johan Walckiers, voetbaljournalist
De toekomst van Leandro Trossard bij Arsenal FC staat opnieuw ter discussie nu de zomermercato nadert. Hoewel de Rode Duivel de voorbije seizoenen geregeld beslissend was voor de Londense club, groeit in Engeland de twijfel of hij ook op lange termijn een vaste waarde kan blijven in het project.

De discussie werd recent opnieuw aangewakkerd door ex-Arsenal-verdediger William Gallas. Hij stelde dat Arsenal deze zomer keuzes moet maken op de flankposities en noemde daarbij expliciet Trossard als mogelijke vertrekkerspiste. Volgens Gallas is de aanvaller een uitstekende rotatiespeler, maar mist hij nét dat extra profiel dat nodig is om een ploeg naar de titel te dragen.

Topaanwinsten op komst, maar dus moet er ook plaats gemaakt worden

Die kritiek komt er op een gevoelig moment. Arsenal is nog steeds verwikkeld in de strijd om de titel in de Premier League en wil voor het eerst sinds 2004 opnieuw kampioen worden. De club investeerde de voorbije jaren stevig in versterkingen en bouwde aan een kern die moet kunnen concurreren met de absolute top. Namen als Viktor Gyökeres en Eberechi Eze tonen aan dat Arsenal mikt op extra slagkracht in het offensieve compartiment.

Voor Trossard betekent dat dat de concurrentie alleen maar groter wordt. Toch heeft hij zich in Londen al meermaals bewezen als een speler die op cruciale momenten kan opstaan. Zijn flexibiliteit – inzetbaar op beide flanken en zelfs centraal – maakt hem bijzonder waardevol binnen een druk speelschema. Bovendien beschikt hij over een neus voor doelpunten en assists, vaak in wedstrijden waarin het verschil klein is.

Wat hem echter parten speelt, is het gebrek aan continuïteit als basisspeler. Trossard wordt vaak gebruikt als “gamechanger” vanop de bank of als tijdelijke oplossing wanneer anderen ontbreken. Dat profiel is nuttig, maar zorgt er ook voor dat hij zelden de status van onmisbare pion bereikt. In een ploeg die blijft evolueren, kan dat een risico vormen richting de toekomst.

Trossard weegt ook op het budget

De transferplannen van Arsenal spelen daarbij een belangrijke rol. De club zou komende zomer opnieuw zwaar willen investeren, onder meer in defensieve versterkingen bij Sporting CP. Zulke operaties kosten handenvol geld, waardoor het niet uitgesloten is dat er ook spelers verkocht moeten worden om ruimte te creëren binnen het budget én de kern.

Toch is het de vraag of het verstandig zou zijn om afscheid te nemen van Trossard. De aanvaller brengt ervaring, efficiëntie en maturiteit in een relatief jonge ploeg. Daarnaast heeft hij zich ook op internationaal niveau bewezen bij de Rode Duivels, waar hij regelmatig zijn waarde toont in grote wedstrijden. Dat soort profiel is moeilijk te vervangen, zeker wanneer het team ook mikt op stabiliteit.

Bovendien past Trossard goed binnen de speelstijl van Arteta. Hij is technisch sterk, beweegt slim tussen de linies en kan zowel in balbezit als in pressing zijn bijdrage leveren. Dat maakt hem tactisch interessant, ook al is hij misschien niet de meest spectaculaire naam op het wedstrijdblad.

Trossard heeft naam en faam in de Premier League

De komende maanden worden dan ook cruciaal. Arsenal staat voor belangrijke keuzes: verder bouwen met de huidige kern of opnieuw ingrijpen om die laatste stap richting prijzen te zetten. In dat verhaal bevindt Trossard zich op een kruispunt.

Wat er ook gebeurt, één ding staat vast: de Rode Duivel heeft zich in de Premier League opgewerkt tot een betrouwbare kracht. En precies daarom zal zijn situatie met extra aandacht gevolgd worden richting de zomer, want ook andere ploegen houden hem in het oog.

LIVE: Heymans op de paal in kansarme eerste helft in Charleroi

Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

Zal ex-Antwerp-speler Rudi Garcia nog overtuigen? "Hij is mij geen enkele uitleg verschuldigd"

Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken

"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet"

Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

Leeds United Leeds United 3-1 Burnley Burnley
Brentford Brentford 3-0 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 1-1 Sunderland Sunderland
Newcastle United Newcastle United 3-1 Brighton Brighton
Arsenal Arsenal 2-0 Fulham Fulham
Bournemouth Bournemouth 03/05 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 03/05 Liverpool FC Liverpool FC
Aston Villa Aston Villa 03/05 Tottenham Tottenham
Chelsea Chelsea 04/05 Nottingham Forest Nottingham Forest
Everton Everton 04/05 Manchester City Manchester City

