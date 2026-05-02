Afscheid als kampioen? Rode Duivel wordt weer in vraag gesteld bij Engelse topclub

De toekomst van Leandro Trossard bij Arsenal FC staat opnieuw ter discussie nu de zomermercato nadert. Hoewel de Rode Duivel de voorbije seizoenen geregeld beslissend was voor de Londense club, groeit in Engeland de twijfel of hij ook op lange termijn een vaste waarde kan blijven in het project.

De discussie werd recent opnieuw aangewakkerd door ex-Arsenal-verdediger William Gallas. Hij stelde dat Arsenal deze zomer keuzes moet maken op de flankposities en noemde daarbij expliciet Trossard als mogelijke vertrekkerspiste. Volgens Gallas is de aanvaller een uitstekende rotatiespeler, maar mist hij nét dat extra profiel dat nodig is om een ploeg naar de titel te dragen.

Topaanwinsten op komst, maar dus moet er ook plaats gemaakt worden

Die kritiek komt er op een gevoelig moment. Arsenal is nog steeds verwikkeld in de strijd om de titel in de Premier League en wil voor het eerst sinds 2004 opnieuw kampioen worden. De club investeerde de voorbije jaren stevig in versterkingen en bouwde aan een kern die moet kunnen concurreren met de absolute top. Namen als Viktor Gyökeres en Eberechi Eze tonen aan dat Arsenal mikt op extra slagkracht in het offensieve compartiment.

Voor Trossard betekent dat dat de concurrentie alleen maar groter wordt. Toch heeft hij zich in Londen al meermaals bewezen als een speler die op cruciale momenten kan opstaan. Zijn flexibiliteit – inzetbaar op beide flanken en zelfs centraal – maakt hem bijzonder waardevol binnen een druk speelschema. Bovendien beschikt hij over een neus voor doelpunten en assists, vaak in wedstrijden waarin het verschil klein is.

Wat hem echter parten speelt, is het gebrek aan continuïteit als basisspeler. Trossard wordt vaak gebruikt als “gamechanger” vanop de bank of als tijdelijke oplossing wanneer anderen ontbreken. Dat profiel is nuttig, maar zorgt er ook voor dat hij zelden de status van onmisbare pion bereikt. In een ploeg die blijft evolueren, kan dat een risico vormen richting de toekomst.

Trossard weegt ook op het budget

De transferplannen van Arsenal spelen daarbij een belangrijke rol. De club zou komende zomer opnieuw zwaar willen investeren, onder meer in defensieve versterkingen bij Sporting CP. Zulke operaties kosten handenvol geld, waardoor het niet uitgesloten is dat er ook spelers verkocht moeten worden om ruimte te creëren binnen het budget én de kern.





Toch is het de vraag of het verstandig zou zijn om afscheid te nemen van Trossard. De aanvaller brengt ervaring, efficiëntie en maturiteit in een relatief jonge ploeg. Daarnaast heeft hij zich ook op internationaal niveau bewezen bij de Rode Duivels, waar hij regelmatig zijn waarde toont in grote wedstrijden. Dat soort profiel is moeilijk te vervangen, zeker wanneer het team ook mikt op stabiliteit.

Bovendien past Trossard goed binnen de speelstijl van Arteta. Hij is technisch sterk, beweegt slim tussen de linies en kan zowel in balbezit als in pressing zijn bijdrage leveren. Dat maakt hem tactisch interessant, ook al is hij misschien niet de meest spectaculaire naam op het wedstrijdblad.

Trossard heeft naam en faam in de Premier League

De komende maanden worden dan ook cruciaal. Arsenal staat voor belangrijke keuzes: verder bouwen met de huidige kern of opnieuw ingrijpen om die laatste stap richting prijzen te zetten. In dat verhaal bevindt Trossard zich op een kruispunt.

Wat er ook gebeurt, één ding staat vast: de Rode Duivel heeft zich in de Premier League opgewerkt tot een betrouwbare kracht. En precies daarom zal zijn situatie met extra aandacht gevolgd worden richting de zomer, want ook andere ploegen houden hem in het oog.