De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge
Anderlecht maakt zich op voor de laatste topper van het seizoen. Een duel tegen Club Brugge, waarin Ilay Camara naar verwachting zijn terugkeer in de basiself maakt. Op die manier komt hij net tegen blauw-zwart terug, nadat er toch moeilijke weken te noteren vielen.

Voor de topper tegen de Blauw-Zwart moet Jérémy Taravel het stellen zonder Killian Sardella. Die werd vorige week tegen Union uitgesloten nadat hij inging op de provocatie van Guilherme Smith en met de Braziliaan voorhoofd tegen voorhoofd ging staan.

De Brusselse verdediger kreeg een schorsing van twee wedstrijden, te beginnen met die van zondag. Ilay Camara lijkt daardoor te zullen starten als rechtsback. Hij was tegen Union al bij de rust ingevallen en is de meest waarschijnlijke keuze.

Een klein moment, want de voormalige flankspeler van Standard stond al sinds 15 maart niet meer aan de aftrap in een officiële match. Dat was op de voorlaatste speeldag van de reguliere competitie in Mechelen, intussen zes weken geleden. Een hamstringblessure hield hem uit de roulatie bij de start van de Play-offs.

Ilay Camara wil doortrekken

Na invalbeurten in Sint-Truiden en tegen Union kon Camara nog niet het verschil maken. Maar volgens de cijfers weegt hij vooral als titularis door. Anderlecht pakte 65% van de punten in wedstrijden die Camara startte. Wanneer hij niét in de basis stond, zakt dat percentage naar 38%.

"De coach heeft me daar onlangs nog over aangesproken", lacht hij bij La Dernière Heure. Is Ilay Camara de talisman van Sporting? Als hij topfit is, brengt de flankverdediger in elk geval veel explosiviteit in het Brusselse spel.

"Ik ben een heel dynamische speler. Ik speel en ik beweeg. Ik denk dat ik dat ook doorgeef aan de anderen. Want dat is het echte Anderlecht-voetbal: tiki-taka. Die grinta, die drang om te winnen, heb ik al sinds ik klein was", gaat hij verder.

Ook bij Standard al liep Camara zich te pletter en zorgde hij op zijn flank voor constante dreiging. Maar die gulle speelstijl en zijn vele tempowissels spelen hem soms parten, in de vorm van spierproblemen die dit seizoen extra zichtbaar zijn: hij miste al 21 wedstrijden door blessureleed.

Nu hij verlost is van zijn hamstringklachten wil hij op het einde van het seizoen nog eens alles geven, met het WK met Senegal in het achterhoofd. Camara kwam in 2025 al drie keer uit voor de nationale ploeg en wil er graag opnieuw bij zijn op de grote afspraak deze zomer. 

Camara klaar om te spelen op het WK?

"Spelen op het WK is mijn grote droom. Ik heb het stadion van New York al drie jaar als achtergrond op mijn gsm staan", aldus nog Camara. Maar voor het WK er aan komt, moet er natuurlijk eerst ook met Anderlecht een prijs gepakt gaan worden.

Mogelijk kan de bekerfinale op 14 mei tegen Union SG soelaas brengen. Tot dan is het zaak voor de hoofdstedelingen om er in elke wedstrijd te gaan staan en vol voor de overwinning te gaan, ook tegen Club Brugge. De spanning stijgt ...

Volg Anderlecht - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (03/05).

