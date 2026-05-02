Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

Beerschot of Lommel. Een van beiden zal zich met FCV Dender EH mogen meten voor een stekje in de Jupiler Pro League. De Limburgers komen van ver, maar willen er opnieuw gaan staan en zijn dus zeker niet te onderschatten.

Zaterdag is er de heenwedstrijd in het Soevereinstadion tussen Lommel en Beerschot, waarin beide ploegen een goede uitgangspositie kunnen gaan proberen verwerven richting terugwedstrijd. Een belangrijk dubbel duel, dat wordt het sowieso.

En voor de winnaar volgt er daarna een nog belangrijker dubbel duel tegen Dender, het nummer zestien (en laatst) uit de Jupiler Pro League. De inzet is dan ook groot: een ticket in de Jupiler Pro League. En dus weten ze wat er op het spel staat.

Voorzitter Lommel Harm Van Veldhoven spreekt over periode bij Beerschot

Ook bij Lommel, waar ene Harm Van Veldhoven de voorzitter is. Die heeft nog een verleden bij ... Beerschot. “Beerschot is een club die me nauw aan het hart ligt en waar ik een mooie tijd heb beleefd. Misschien was het in de laatste twintig jaar ook wel een van de succesvolste voor (Germinal) Beerschot, met onze vijfde plek toen in het klassement."

"Twee keer per jaar spreek ik ook nog af met vrienden van die tijd zoals Marc Schaessens, Pier Thijssen en Aimé Anthuenis. Na het overlijden van Eric Verhoeven hebben we dat groepje altijd bij elkaar gehouden", aldus Van Veldhoven in Het Belang van Limburg.

Beerschot de sterkste ploeg in de play-offs?

“In zijn totaliteit is Beerschot de sterkste ploeg in deze play-offs, al was een clash in de finale tegen Patro ook leuk geweest. Zeker voor de fans, en misschien hadden we dan wel grotere kansen om door te stoten."





"Natuurlijk is op het Kiel spelen helemaal anders dan bijvoorbeeld op Patro gaan spelen, daarvoor moeten we op onze hoede zijn", aldus nog Van Veldhoven. De komende week zal de focus op beide ploegen liggen, daarna is het nog maar de vraag of een van beide ploegen het kan halen van Dender.