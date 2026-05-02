Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
Beerschot of Lommel. Een van beiden zal zich met FCV Dender EH mogen meten voor een stekje in de Jupiler Pro League. De Limburgers komen van ver, maar willen er opnieuw gaan staan en zijn dus zeker niet te onderschatten.

Zaterdag is er de heenwedstrijd in het Soevereinstadion tussen Lommel en Beerschot, waarin beide ploegen een goede uitgangspositie kunnen gaan proberen verwerven richting terugwedstrijd. Een belangrijk dubbel duel, dat wordt het sowieso.

En voor de winnaar volgt er daarna een nog belangrijker dubbel duel tegen Dender, het nummer zestien (en laatst) uit de Jupiler Pro League. De inzet is dan ook groot: een ticket in de Jupiler Pro League. En dus weten ze wat er op het spel staat.

Voorzitter Lommel Harm Van Veldhoven spreekt over periode bij Beerschot

Ook bij Lommel, waar ene Harm Van Veldhoven de voorzitter is. Die heeft nog een verleden bij ... Beerschot. “Beerschot is een club die me nauw aan het hart ligt en waar ik een mooie tijd heb beleefd. Misschien was het in de laatste twintig jaar ook wel een van de succesvolste voor (Germinal) Beerschot, met onze vijfde plek toen in het klassement."

"Twee keer per jaar spreek ik ook nog af met vrienden van die tijd zoals Marc Schaessens, Pier Thijssen en Aimé Anthuenis. Na het overlijden van Eric Verhoeven hebben we dat groepje altijd bij elkaar gehouden", aldus Van Veldhoven in Het Belang van Limburg.

Beerschot de sterkste ploeg in de play-offs?

“In zijn totaliteit is Beerschot de sterkste ploeg in deze play-offs, al was een clash in de finale tegen Patro ook leuk geweest. Zeker voor de fans, en misschien hadden we dan wel grotere kansen om door te stoten."

"Natuurlijk is op het Kiel spelen helemaal anders dan bijvoorbeeld op Patro gaan spelen, daarvoor moeten we op onze hoede zijn", aldus nog Van Veldhoven. De komende week zal de focus op beide ploegen liggen, daarna is het nog maar de vraag of een van beide ploegen het kan halen van Dender.

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

13:00
Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

12:40
Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken Analyse

12:20
1
"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

12:00
Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

11:40
2
Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

11:21
1
De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

11:06
Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

10:31
De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

10:00
Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

09:45
Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

09:00
Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet" De derde helft

09:00
Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

21:40
1
Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

08:20
Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

08:00
Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

07:50
1
Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

07:20
19
Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

07:00
1
"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

06:30
'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

06:00
Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

23:30
2
Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

23:00
Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

22:30
2
Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

22:00
1
'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

21:20
Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

21:00
Pep Guardiola spreekt zich uit over PSG-Bayern: "Wat een rampzalige wedstrijd"

20:20
Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

20:00
Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

19:40
PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

19:20
Club Brugge-icoon opvallend lief voor Anderlecht en vol lof voor Vincent Kompany

19:00
Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?

18:40
2
Man in vorm is duidelijk over doelen Beerschot: "Dat hebben we getoond"

13:20
1
Rik De Mil zet alles en iedereen op scherp bij KAA Gent

18:20
Dender zet draconische middelen in voor wedstrijden tegen Lommel of Beerschot

01/05
5
Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen

18:00
6

 Promotion Play-offs - Halve finales (T)
Luik FC Luik FC 1-2 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-2* Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

Nieuwste reacties

