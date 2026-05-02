Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

Een nieuwe dag, een nieuw gerucht over Romelu Lukaku. Vanuit Engeland klinkt het nu dat de Rode Duivel een terugkeer naar de Premier League overweegt.

Een vertrek uit Napels is in de maak voor Romelu Lukaku, na het getouwtrek rond zijn revalidatie. De vertrouwensbreuk met Napoli en coach Antonio Conte lijkt onherstelbaar. De vraag is nu waar "Big Rom" volgend seizoen aan de slag kan. Supporters van Anderlecht dromen van een terugkeer naar het oude nest, maar dat lijkt onhaalbaar.

Vrijdag klonk het dan weer dat AC Milan een optie zou kunnen zijn, nadat het al twee keer eerder in de buurt kwam van een akkoord met Lukaku. En nu beweert TeamTalk in Engeland dat Romelu Lukaku uiteindelijk zou kunnen terugkeren... naar de Premier League. Het Britse medium meent inzicht te hebben in de acties van de entourage van Lukaku.

Entourage Lukaku polst Engelse clubs

"We kunnen bevestigen dat tussenpersonen actief mogelijkheden buiten Italië onderzoeken, waaronder een mogelijke terugkeer naar de Premier League", klinkt het. "Er is contact opgenomen met verschillende Engelse clubs om hun interesse voor een mogelijke deal af te toetsen." Alles zou afhangen van de fysieke toestand van Lukaku en het financiële plaatje.

Napoli zou 20 miljoen pond (ongeveer 23 miljoen euro) vragen voor de Rode Duivel. Een bedrag dat meteen bevestigt dat Anderlecht de droom om Lukaku terug te halen moet laten varen, wellicht op zijn minst tot de zomer van 2027. Wat de Premier League betreft: Lukaku kent de competitie alleszins na zijn eerdere passages.



Anders eindelijk avontuur bij Saoedi's voor Lukaku?

Er zijn genoeg Engelse clubs die de vraagprijs van Napoli kunnen ophoesten. Naast Engeland werd de Rode Duivel ook al gelinkt aan Saudi-Arabië. Ooit stond hij al dicht bij een transfer naar een Saoedische club, voor hij in 2024 bij AS Roma tekende.