Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

Bij Anderlecht volgen ze met extra aandacht de ontwikkeling van Cédric Hatenboer, die momenteel op huurbasis actief is bij SC Telstar. De middenvelder laat zich daar opmerken en wekt stilaan interesse in zowel Nederland als België, al blijft zijn toekomst nog onduidelijk.

Hatenboer kwam vorige zomer over naar Anderlecht als één van de eerste transfers van Olivier Renard en kende een complexe start. Hij werd gehaald in een periode waarin de sportieve structuur in Brussel volop in beweging was. Daarbij kwam dat Besnik Hasi absoluut geen fan van hem was.

Onder Besnik Hasi helemaal weggedeemsterd

In een gesprek met Voetbal International blikt hij open terug op die situatie. “Er zijn veel dingen veranderd bij de club. De trainer en voorzitter die mij haalden, werden ontslagen voordat ik begon omdat ik het seizoen bij Excelsior wilde afmaken en wilde promoveren", vertelt Hatenboer. “Dat is nooit lekker, want die mensen bij Anderlecht zagen het echt in me zitten.”

De komst van een nieuwe trainer veranderde vervolgens zijn perspectief volledig. “Dan komt er een andere trainer die het niet in je ziet zitten en heel anders is dan de trainer die je gehaald heeft", legt hij uit.

Ondanks die moeilijke start sluit Hatenboer een terugkeer naar Brussel niet uit. De middenvelder beseft dat er bij Anderlecht intussen veel veranderd is, maar houdt alle opties open. “Er is sinds mijn vertrek een grote schoonmaak geweest bij de club, maar we gaan kijken wat er deze zomer gaat gebeuren en daarna zien we het wel. Of ik ga terug naar Anderlecht, of er komt andere interesse.”

Hatenboer blijft liever in Nederland

Toch ligt zijn voorkeur voorlopig elders. “Het liefste blijf ik wel in Nederland. We zien vanzelf wel welke clubs er komen", klinkt het eerlijk. Verschillende Nederlandse teams zouden zijn situatie al opvolgen.





Voorlopig wil Hatenboer zich echter niet laten afleiden. Zijn focus ligt volledig op Telstar en de strijd om handhaving. De koopoptie in zijn huurdeal loopt af op 5 juni, waarna Anderlecht opnieuw controle krijgt over zijn toekomst en mogelijk een hogere transfersom kan vragen.

De vraag is of Telstar, dat zoveel geld niet heeft, een constructie kan vinden waarbij ze hem kopen en meteen doorverkopen. Die optie ligt wel degelijk op tafel.