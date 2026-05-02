Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Bij Anderlecht volgen ze met extra aandacht de ontwikkeling van Cédric Hatenboer, die momenteel op huurbasis actief is bij SC Telstar. De middenvelder laat zich daar opmerken en wekt stilaan interesse in zowel Nederland als België, al blijft zijn toekomst nog onduidelijk.

Hatenboer kwam vorige zomer over naar Anderlecht als één van de eerste transfers van Olivier Renard en kende een complexe start. Hij werd gehaald in een periode waarin de sportieve structuur in Brussel volop in beweging was. Daarbij kwam dat Besnik Hasi absoluut geen fan van hem was.

In een gesprek met Voetbal International blikt hij open terug op die situatie. “Er zijn veel dingen veranderd bij de club. De trainer en voorzitter die mij haalden, werden ontslagen voordat ik begon omdat ik het seizoen bij Excelsior wilde afmaken en wilde promoveren", vertelt Hatenboer. “Dat is nooit lekker, want die mensen bij Anderlecht zagen het echt in me zitten.”

De komst van een nieuwe trainer veranderde vervolgens zijn perspectief volledig. “Dan komt er een andere trainer die het niet in je ziet zitten en heel anders is dan de trainer die je gehaald heeft", legt hij uit. 

Ondanks die moeilijke start sluit Hatenboer een terugkeer naar Brussel niet uit. De middenvelder beseft dat er bij Anderlecht intussen veel veranderd is, maar houdt alle opties open. “Er is sinds mijn vertrek een grote schoonmaak geweest bij de club, maar we gaan kijken wat er deze zomer gaat gebeuren en daarna zien we het wel. Of ik ga terug naar Anderlecht, of er komt andere interesse.”

Toch ligt zijn voorkeur voorlopig elders. “Het liefste blijf ik wel in Nederland. We zien vanzelf wel welke clubs er komen", klinkt het eerlijk. Verschillende Nederlandse teams zouden zijn situatie al opvolgen.

Voorlopig wil Hatenboer zich echter niet laten afleiden. Zijn focus ligt volledig op Telstar en de strijd om handhaving. De koopoptie in zijn huurdeal loopt af op 5 juni, waarna Anderlecht opnieuw controle krijgt over zijn toekomst en mogelijk een hogere transfersom kan vragen.

De vraag is of Telstar, dat zoveel geld niet heeft, een constructie kan vinden waarbij ze hem kopen en meteen doorverkopen. Die optie ligt wel degelijk op tafel.

LIVE: Heymans op de paal in kansarme eerste helft in Charleroi

Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

Zal ex-Antwerp-speler Rudi Garcia nog overtuigen? "Hij is mij geen enkele uitleg verschuldigd"

Afscheid als kampioen? Rode Duivel wordt weer in vraag gesteld bij Engelse topclub

Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken

Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet"

Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

