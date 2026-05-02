Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

Fred Vanderbiest en KV Mechelen kijken zondagmiddag met KAA Gent een concurrent in de ogen in een duel met de vijfde plaats als inzet. Om die wedstrijd tot een goed einde te kunnen brengen, moest KV Mechelen eerst de recente verliespartijen analyseren.

Tegen de Brusselse ploegen was het verschil nog klein. Club Brugge en STVV trakteerden KVM echter op een pak slaag. "We hebben alles besproken", verkondigt Vanderbiest. "We hebben situaties uit de tweede helften van die partijen vergeleken met gelijkaardige situaties in de competitie, toen we het wel over de streep trokken."

Vanderbiest benoemt het concreet. "Het gaat dan over doordekken, de man volgen, niet apathisch zijn. Het verschil is dat we in de competitie vasthielden aan onze principes en het dan op het einde over de streep konden trekken. Als we nu een gelijkmaker slikken en daarna op achterstand komen, gaan we iets te snel op zoek naar de gelijkmaker."

KV Mechelen wil te snel reageren

KV Mechelen wil dus iets té graag en té snel. Een best verrassende opvatting. "Daardoor lopen we uit onze organisatie. Club Brugge en STVV zijn net twee ploegen waar je dat niet moet tegen doen. Als je ver uit mekaar gaat spelen en de ruimtes te groot worden, dan wordt dat afgestraft. Als de afstand 40-50 meter is, worden we een modale ploeg."

Onze coach wou vooral niet te lang blijven stilstaan bij vorige week. “De pijnpunten zijn besproken en geanalyseerd”, aldus Fred Vanderbiest.



Morgen ontvangen we de Buffalo’s Achter de Kazerne. 🦬

Ben jij er ook opnieuw bij 🔗 https://t.co/McxCUPeZ2E#kvmgnt pic.twitter.com/WyZ6ZmGGjc — KV Mechelen (@kvmechelen) May 2, 2026

"Ik denk dat het zo is dat we na een achterstand iets sneller alles of niets spelen, omdat we vol voor de drie punten willen gaan", analyseert Vanderbiest. "Dat is misschien een beetje naïef. Dan wordt er op ostentatieve wijze te veel ruimte weggegeven, terwijl we in de competitie goed in organisatie bleven." Dat lijkt de les te zijn die Vanderbiest trekt.



Lees ook... Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"›

KVM hoopt het te kunnen doen zoals in competitie

De coach van Malinwa is de mooiere momenten gedurende het seizoen nog niet vergeten. "In competitiematchen tegen pakweg Zulte Waregem en Anderlecht hielden we ons aan ons plan en konden we overleven." Afwachten wat het effect is van die analyse op de keuzes voor de thuismatch tegen Gent.