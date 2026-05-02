Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
Ivan Leko lijkt op het eerste zicht weinig te veranderen wanneer Club Brugge zondag bij Anderlecht op bezoek gaat. De coach van Club beschikt in elk geval over dezelfde spelers als vorig weekend.

Het is bij Club Brugge opvallend hoe belangrijk Hugo Vetlesen, die sowieso de hele tijd geliefd gebleven is bij de supporters, momenteel is. Laat ons niet vergeten: de Noorse middenvelder leek onder Nicky Hayen dit seizoen bij momenten tot de tweede garnituur te behoren. Onder Leko heeft Vetlesen weer opgewerkt tot een belangrijke pion.

Momenteel krijgt Vetlesen zelfs de voorkeur op Onyedika voor de verdediging. In aanloop naar het bezoek van Anderlecht heeft Leko ook uitgelegd waarom. Als hij de trainer van Club Brugge op die positie al niet wijzigt (tenzij hij tegen paars-wit een tactische wijziging noodzakelijk acht), zullen die veranderingen elders wellicht ook uitblijven.

Geen extra zorgen voor Leko

De twintig spelers die vorige zondag bij de uitwedstrijd tegen KAA Gent (0-2) op het wedstrijdblad stonden, zijn in elk geval opnieuw beschikbaar. Geen extra zorgen dus voor Leko dit weekend, ook niet omtrent Hans Vanaken. In doel wordt er nog altijd gerekend op Nordin Jackers, want Simon Mignolet is uiteraard wel nog altijd buiten strijd.

Met de woorden 'missie buitenshuis' wordt de selectie van Club Brugge op sociale media aangekondigd. Op de officiële site van Club Brugge worden vervolgens alle spelers opgesomd die zondag mee de verplaatsing naar de rivaal maken. Enkel Argus Vanden Driessche is toegevoegd aan de twintig namen die tegen Gent van de partij waren.

Club Brugge kan zich geen misstap permitteren

Vanden Driessche is de 19-jarige doelman die dus in principe afvalt. Leko lijkt te rekenen op continuïteit en op het doortrekken van de prestatie tegen Gent. Hij heeft in ieder geval benadrukt dat Club Brugge absoluut de drie punten moet pakken in Anderlecht. 

