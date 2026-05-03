Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
| 4 reacties
Het verhaal van Edward Still bij Watford is officieel geschreven. Het sprookje eindigt zo al sneller dan verwacht. En voor het team blijft het een enorme zoektocht naar stabiliteit, want bij Watford zitten ze aan veertien coaches in dik zes jaar tijd.

De wegen van Watford FC en Edward Still gaan uit elkaar. Op zondagochtend kwam er een einde aan het huwelijk met een droog berichtje dat werd gedeeld via de sociale media door de club uit de lagere krochten van The Championship.

Watford FC ontslaat Edward Still en Karim Belhocine

"Watford FC heeft vanochtend afscheid genomen van hoofdtrainer Ed Still. Ook eerste elftaltrainer Karim Belhocine heeft de club verlaten. We wensen hen beiden veel succes in hun toekomstige carrière", aldus Watford.

Edward Still was pas sinds februari aan de slag bij Watford FC. De 35-jarige coach vertrok toen als tijdens opvolger van Besnik Hasi heel snel met de noorderzon naar Engeland om er een contract tot 2028 te tekenen bij Watford.

Een paar dagen geleden was er al het nieuws dat het na dit seizoen einde verhaal zou gaan zijn voor Still bij The Hornets, maar ondertussen is een en ander in een stroomversnelling geraakt. De doelstellingen zou hij nooit halen.

Watford FC is en blijft een trainerskerkhof zonder weerga in The Championship

Het doel waren de play-offs, maar dat bleef veraf. Dit weekend werd op de slotspeeldag met 0-4 verloren van Coventry City, waardoor het team amper negentiende eindigde en de degradatiezone zelfs maar met zes punten voorbleef. Bovendien verbeterde de zaak allerminst sinds de komst van Still en Belhocine bij de Engelse club. Misschien zelfs integendeel, want het leek meer op een vrije val dan op een verbetering. 

Met amper drie overwinningen in vijftien wedstrijden én recentelijk acht wedstrijden zonder driepunter is Watford teruggezakt in het klassement. Watford bevestigt in dit geval de kwalijke reputatie een trainerskerkhof te zijn. Still was de derde coach van dit seizoen voor The Hornets. Hoeveel zullen er volgend seizoen passeren? 

LIVE: De Mil grijpt in met drie vervangingen bij de rust, zien we beter Gent in tweede helft?

The Championship

 Speeldag 46
Watford Watford 0-4 Coventry City Coventry City
Derby County Derby County 1-2 Sheffield United Sheffield United
Swansea Swansea 3-1 Charlton Athletic Charlton Athletic
Blackburn Blackburn 0-1 Leicester City Leicester City
Wrexham Wrexham 2-2 Middlesbrough Middlesbrough
Hull City Hull City 2-1 Norwich City Norwich City
Ipswich Town Ipswich Town 3-0 QPR QPR
Preston North End Preston North End 1-3 Southampton Southampton
Portsmouth Portsmouth 1-1 Birmingham City Birmingham City
Bristol City Bristol City 2-0 Stoke City Stoke City
Millwall Millwall 2-0 Oxford Utd Oxford Utd
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2-1 West Bromwich West Bromwich

