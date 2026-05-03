Moet Malinwa meer eisen van Van Brederode of net niet? Vanderbiest heeft uitgesproken mening

Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
Iedereen weet dat Myron van Brederode de man is die Malinwa naar Play-off 1 geschoten heeft, met die heerlijke knal tegen Anderlecht. Vijf speeldagen ver in de play-offs heeft hij echter nog niet gescoord.

Van Brederode stelt het qua statistieken voorlopig met één assist in de Champions' Play-offs. Het mag misschien iets meer zijn, zeker op een moment waarop de ploeg zijn creativiteit nodig heeft. "Hij heeft tweemaal Benito Raman alleen voor doel gezet en ons tegen Gent op sleeptouw genomen", verdedigt Fred Vanderbiest de Nederlander.

"In de thuismatchen heeft hij tot op zekere hoogte zijn niveau gehaald. Uit bij Club Brugge vond ik hem in de eerste helft héél goed." Op de vrijschop van Van Brederode kon Konaté toen ook de 1-1 maken. "Met een beetje meer efficiëntie had hij zelf kunnen scoren", zegt Vanderbiest over Van Brederode. "Tegen STVV is hij na rust met de hele ploeg weggezakt."

Vanderbiest tempert de verwachtingen

Dat is het hem ook juist: moet een Van Brederode in die moeilijke momenten het team niet bij de hand nemen? Of is dat te veel gevraagd? "Dit is nog maar het eerste seizoen waarin hij alle wedstrijden speelt. Hij heeft bijna geen enkele training gemist. We moeten ook niet te veel verwachten", maakt Vanderbiest duidelijk hoe hij erover denkt.

"Als we nood hebben aan een klasseflits, kijken we uiteraard in zijn richting. Hij heeft al veel gegeven in het seizoen van zijn doorbraak. We mogen ook niet te veeleisend zijn", besluit de trainer van Malinwa. Zondagmiddag staat de voor KV cruciale match tegen Gent op het menu. Vele ogen zullen toch weer op Van Brederode gericht zijn.

Van Brederode altijd inzetbaar

Lees ook... LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"
Als er één speler is die het verschil kan maken tegen een ploeg die al twee clean sheets verzamelde in de Champions' Play-offs, dan moet hij het zijn. Van Brederode is inderdaad een toonbeeld van beschikbaarheid. Sinds hij bij KV zijn eerste speelminuten verzamelde, heeft hij geen enkele wedstrijd moeten missen. 

Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
KV Mechelen

