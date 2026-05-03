Van 0-3 naar 3-3 in JPL, maar niet even goed als Bayern: Charaï zegt wat hij betreurt na spektakelduel

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
| 1 reacties
Van 0-3 naar 3-3 in JPL, maar niet even goed als Bayern: Charaï zegt wat hij betreurt na spektakelduel
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wie van 0-3 nog kan terugkomen, heeft op het eerste zicht weinig te betreuren. Issame Charaï had toch graag gehad dat Westerlo er nog een zege van had gemaakt, zoals Bayern onlangs tegen Mainz.

Het is nog maar een week geleden dat Bayern München in de Bundesliga bij de rust 3-0 achter stond bij Mainz en diezelfde wedstrijd nog met 3-4 won. Dat was uiteraard iets dat de wereld rondging. Ook in België kreeg dit de nodige aandacht. Zeker omdat we vanuit ons land natuurlijk op de voet volgen hoe het Kompany vergaat in München.

Dat is dan een buitenlandse competitie, zul je denken. Nochtans kan in de Jupiler Pro League ook iets soortgelijks gebeuren? Dat hebben Westerlo en OHL zaterdag wel bewezen. In de eerste helft was Westerlo niet op de afspraak en liep OHL 0-3 uit. Het leek game over, maar niets was minder waar. Westerlo kwam terug tot 3-3.

Westerlo reageerde sterk in tweede helft

"In de eerste helft creëerden we heel weinig en wonnen we onze duels niet", analyseert Westerlo-trainer Issame Charaï bij Sporza. Na de pauze was het echter het omgekeerde spelbeeld, met een dominant Westerlo. "Ik wou een reactie in de tweede helft, en die is er gekomen. De jongens hebben enorm veel gegeven."

Er is echter nog iets dat hij betreurt. "Spijtig dat we de zege niet over de streep konden trekken in het slot", verwijst hij naar een grote kans voor Bryan Reynolds diep in blessuretijd. De Amerikaan maakte het bijna helemaal te gek. Hij was dicht bij een beslissend doelpunt in de 96ste minuut, maar hij tikte de bal echter tegen de paal.

Comeback Westerlo slechts met een punt beloond

Lees ook... Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten
Zo kon Leuven ook nog met een puntje naar huis. Westerlo heeft er een heel fraaie remontada opzitten, maar deed op dat vlak dus net niet even goed als Bayern. Van 0-3 naar 3-3 gaan is echter ook al niet mis. Vraag dat maar in Liverpool. Dat kreeg in 2005 als beloning wel de beker met de grote oren na penalty's tegen Milan. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
OH Leuven
Issame Charaï

Meer nieuws

LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

10:30
LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

10:35
'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'

'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'

10:30
'Grote naam vrij: trainer onderweg naar België?'

'Grote naam vrij: trainer onderweg naar België?'

10:00
LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

09:45
Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

18:01
🎥 Mika Godts redt Ajax met een geniale ingeving: nieuwe sollicitatie voor het WK met Rode Duivels

🎥 Mika Godts redt Ajax met een geniale ingeving: nieuwe sollicitatie voor het WK met Rode Duivels

09:30
David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..."

David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..."

09:10
5
Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk

Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk

08:50
13
Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens"

Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens"

08:30
2
Genk-supporters eisen bloed, zweet en tranen, Hayen reageert met heel pijnlijke toegeving

Genk-supporters eisen bloed, zweet en tranen, Hayen reageert met heel pijnlijke toegeving

07:00
3
Moet Malinwa meer eisen van Van Brederode of net niet? Vanderbiest heeft uitgesproken mening

Moet Malinwa meer eisen van Van Brederode of net niet? Vanderbiest heeft uitgesproken mening

06:30
Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

23:00
1
Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie

Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie

22:52
1
Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs

Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs

22:00
17
🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

21:44
18
Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

20:13
🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse

🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse

21:20
1
Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

21:00
1
Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

20:30
Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

20:00
4
Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

19:30
Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

19:00
Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

18:30
Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

18:00
Zal ex-Antwerp-speler Rudi Garcia nog overtuigen? "Hij is mij geen enkele uitleg verschuldigd"

Zal ex-Antwerp-speler Rudi Garcia nog overtuigen? "Hij is mij geen enkele uitleg verschuldigd"

17:30
Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

16:15
Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

17:00
Afscheid als kampioen? Rode Duivel wordt weer in vraag gesteld bij Engelse topclub

Afscheid als kampioen? Rode Duivel wordt weer in vraag gesteld bij Engelse topclub

16:30
Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

16:00
2
Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

15:00
Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

15:30
2
Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

14:30
1
Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

13:30
'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

14:15
Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

14:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk rinus michels rinus michels over Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie Luf Luf over David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..." Beerschot 2020 Beerschot 2020 over Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs nick!LFC nick!LFC over Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land" kukeluku kukeluku over Genk-supporters eisen bloed, zweet en tranen, Hayen reageert met heel pijnlijke toegeving kukeluku kukeluku over Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens" TIGERMANIA TIGERMANIA over 🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop? pief pief over STVV - Union SG: 2-1 Jacques1963. Jacques1963. over Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved