Van 0-3 naar 3-3 in JPL, maar niet even goed als Bayern: Charaï zegt wat hij betreurt na spektakelduel

Wie van 0-3 nog kan terugkomen, heeft op het eerste zicht weinig te betreuren. Issame Charaï had toch graag gehad dat Westerlo er nog een zege van had gemaakt, zoals Bayern onlangs tegen Mainz.

Het is nog maar een week geleden dat Bayern München in de Bundesliga bij de rust 3-0 achter stond bij Mainz en diezelfde wedstrijd nog met 3-4 won. Dat was uiteraard iets dat de wereld rondging. Ook in België kreeg dit de nodige aandacht. Zeker omdat we vanuit ons land natuurlijk op de voet volgen hoe het Kompany vergaat in München.

Dat is dan een buitenlandse competitie, zul je denken. Nochtans kan in de Jupiler Pro League ook iets soortgelijks gebeuren? Dat hebben Westerlo en OHL zaterdag wel bewezen. In de eerste helft was Westerlo niet op de afspraak en liep OHL 0-3 uit. Het leek game over, maar niets was minder waar. Westerlo kwam terug tot 3-3.

Westerlo reageerde sterk in tweede helft

"In de eerste helft creëerden we heel weinig en wonnen we onze duels niet", analyseert Westerlo-trainer Issame Charaï bij Sporza. Na de pauze was het echter het omgekeerde spelbeeld, met een dominant Westerlo. "Ik wou een reactie in de tweede helft, en die is er gekomen. De jongens hebben enorm veel gegeven."

Er is echter nog iets dat hij betreurt. "Spijtig dat we de zege niet over de streep konden trekken in het slot", verwijst hij naar een grote kans voor Bryan Reynolds diep in blessuretijd. De Amerikaan maakte het bijna helemaal te gek. Hij was dicht bij een beslissend doelpunt in de 96ste minuut, maar hij tikte de bal echter tegen de paal.

Comeback Westerlo slechts met een punt beloond

Zo kon Leuven ook nog met een puntje naar huis. Westerlo heeft er een heel fraaie remontada opzitten, maar deed op dat vlak dus net niet even goed als Bayern. Van 0-3 naar 3-3 gaan is echter ook al niet mis. Vraag dat maar in Liverpool. Dat kreeg in 2005 als beloning wel de beker met de grote oren na penalty's tegen Milan.