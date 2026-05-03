Genk-supporters eisen bloed, zweet en tranen, Hayen reageert met heel pijnlijke toegeving

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
| 3 reacties
Genk-supporters eisen bloed, zweet en tranen, Hayen reageert met heel pijnlijke toegeving
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk krijgt de motor maar niet aan de praat in Play-off 2. De troepen van Nicky Hayen staan nog wel aan de leiding, maar dat heeft meer met andere resultaten te maken. Het geduld van de supporters lijkt op.

Het is in deze play-offs ook al anders geweest, maar zaterdagavond waren de verhoudingen in het spel niet zoals ze bij Genk voor ogen hadden. Doe daar nog eens een uitermate ontgoochelend resultaat bij, dan weet je dat het een zwarte avond was voor Genk. De ploeg van Hayen verloor in Charleroi met 2-0 en kon daar weinig op afdingen. Tot frustratie van de fans.

"Ze hebben honderd procent gelijk. We hebben niet gestreden voor het logo van de club", moest Hayen pijnlijk toegeven bij Het Belang van Limburg. "Voor rust was er nog evenwicht en kregen we misschien zelfs de beste kansen. Maar waar Charleroi met meer grinta en passie uit de kleedkamer kwam, zakten wij helemaal weg", beseft Hayen.

Hayen krijgt er geen constante in

De koppositie in de Europe Play-offs is momenteel de enige troost. "Maar dit moet een stevige wake-upcall zijn. Op deze manier gaat het niet lukken", waarschuwt Hayen. "Je merkt aan alles dat we aan het eind van een mentaal slopend seizoen zitten. Eentje dat blijft op en neer golven, we vinden maar geen constante in onze prestaties."

"Zoiets krijg je niet in één, twee, drie opgelost", vraagt Hayen respijt. Het zal dit seizoen niet meer perfect worden. Dat neemt niet weg dat Genk hoe dan ook er toch zou moeten voor zorgen dat het nog een Europees ticket pakt. "We hebben geen keuze, we moeten ons herpakken", is de boodschap van Hayen aan het adres van zijn spelers.

Genk pakt amper 2 op 9

Lees ook... Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi
De Europe Play-offs van KRC Genk zijn tot dusver belabberd te noemen. De laatste drie partijen leverden zelfs slechts een 2 op 9 op. Geen fraaie cijfers voor een ploeg van wie veel analisten recent nog vonden dat ze thuishoorde in Play-off 1 op basis van het aanvallende potentieel. Zondag is er de 'topper' in Play-off 2 tegen Westerlo.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
KRC Genk

Meer nieuws

LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

10:30
'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'

'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'

10:30
Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

20:13
'Grote naam vrij: trainer onderweg naar België?'

'Grote naam vrij: trainer onderweg naar België?'

10:00
LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

09:45
🎥 Mika Godts redt Ajax met een geniale ingeving: nieuwe sollicitatie voor het WK met Rode Duivels

🎥 Mika Godts redt Ajax met een geniale ingeving: nieuwe sollicitatie voor het WK met Rode Duivels

09:30
David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..."

David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..."

09:10
5
Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk

Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk

08:50
13
Van 0-3 naar 3-3 in JPL, maar niet even goed als Bayern: Charaï zegt wat hij betreurt na spektakelduel

Van 0-3 naar 3-3 in JPL, maar niet even goed als Bayern: Charaï zegt wat hij betreurt na spektakelduel

07:30
1
Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens"

Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens"

08:30
2
Moet Malinwa meer eisen van Van Brederode of net niet? Vanderbiest heeft uitgesproken mening

Moet Malinwa meer eisen van Van Brederode of net niet? Vanderbiest heeft uitgesproken mening

06:30
Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

23:00
1
Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie

Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie

22:52
1
Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs

Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs

22:00
17
🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

21:44
18
🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse

🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse

21:20
1
Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

21:00
1
Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

20:30
Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

20:00
4
Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

19:30
Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

19:00
Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

18:30
Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

16:15
Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

13:30
Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

18:01
Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

18:00
Zal ex-Antwerp-speler Rudi Garcia nog overtuigen? "Hij is mij geen enkele uitleg verschuldigd"

Zal ex-Antwerp-speler Rudi Garcia nog overtuigen? "Hij is mij geen enkele uitleg verschuldigd"

17:30
Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

17:00
Afscheid als kampioen? Rode Duivel wordt weer in vraag gesteld bij Engelse topclub

Afscheid als kampioen? Rode Duivel wordt weer in vraag gesteld bij Engelse topclub

16:30
Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

16:00
2
Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

15:00
Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

15:30
2
Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

14:30
1
'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

14:15
Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

14:00
Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

13:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk rinus michels rinus michels over Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie Luf Luf over David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..." Beerschot 2020 Beerschot 2020 over Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs nick!LFC nick!LFC over Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land" kukeluku kukeluku over Genk-supporters eisen bloed, zweet en tranen, Hayen reageert met heel pijnlijke toegeving kukeluku kukeluku over Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens" TIGERMANIA TIGERMANIA over 🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop? pief pief over STVV - Union SG: 2-1 Jacques1963. Jacques1963. over Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved