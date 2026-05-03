Genk-supporters eisen bloed, zweet en tranen, Hayen reageert met heel pijnlijke toegeving

KRC Genk krijgt de motor maar niet aan de praat in Play-off 2. De troepen van Nicky Hayen staan nog wel aan de leiding, maar dat heeft meer met andere resultaten te maken. Het geduld van de supporters lijkt op.

Het is in deze play-offs ook al anders geweest, maar zaterdagavond waren de verhoudingen in het spel niet zoals ze bij Genk voor ogen hadden. Doe daar nog eens een uitermate ontgoochelend resultaat bij, dan weet je dat het een zwarte avond was voor Genk. De ploeg van Hayen verloor in Charleroi met 2-0 en kon daar weinig op afdingen. Tot frustratie van de fans.

"Ze hebben honderd procent gelijk. We hebben niet gestreden voor het logo van de club", moest Hayen pijnlijk toegeven bij Het Belang van Limburg. "Voor rust was er nog evenwicht en kregen we misschien zelfs de beste kansen. Maar waar Charleroi met meer grinta en passie uit de kleedkamer kwam, zakten wij helemaal weg", beseft Hayen.

Hayen krijgt er geen constante in

De koppositie in de Europe Play-offs is momenteel de enige troost. "Maar dit moet een stevige wake-upcall zijn. Op deze manier gaat het niet lukken", waarschuwt Hayen. "Je merkt aan alles dat we aan het eind van een mentaal slopend seizoen zitten. Eentje dat blijft op en neer golven, we vinden maar geen constante in onze prestaties."

"Zoiets krijg je niet in één, twee, drie opgelost", vraagt Hayen respijt. Het zal dit seizoen niet meer perfect worden. Dat neemt niet weg dat Genk hoe dan ook er toch zou moeten voor zorgen dat het nog een Europees ticket pakt. "We hebben geen keuze, we moeten ons herpakken", is de boodschap van Hayen aan het adres van zijn spelers.

Genk pakt amper 2 op 9

De Europe Play-offs van KRC Genk zijn tot dusver belabberd te noemen. De laatste drie partijen leverden zelfs slechts een 2 op 9 op. Geen fraaie cijfers voor een ploeg van wie veel analisten recent nog vonden dat ze thuishoorde in Play-off 1 op basis van het aanvallende potentieel. Zondag is er de 'topper' in Play-off 2 tegen Westerlo.