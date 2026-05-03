Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens"

Glenn Verbauwhede is een man die geen blad voor de mond neemt. In die optiek heeft hij zich nu ook uitgelaten over de Rode Duivels en bondscoach Rudi Garcia. En daarbij gaat hij toch wel heel erg ver in de zaak.

Glenn Verbauwhede - de gewezen doelman van onder meer KV Kortrijk en Club Brugge - heeft ook een periode bij Lille gekend, waar hij toen als derde doelman actief was. Daar was huidig bondscoach Rudi Garcia toen ook net trainer.

Die periode? Die is reden genoeg voor Verbauwhede om nu zelfs niet meer naar de Rode Duivels te kijken of ze te volgen. “Ik volg ze eigenlijk niet. Ik ga je eens zeggen hoe het echt is”, aldus de gewezen goalie tegen Arena Podcast.

“Ik heb de kans gehad in de tijd om bij LOSC Lille derde keeper te worden toen Rozehnal daar speelde. Toen was die Rudi Garcia daar trainer. Hij wilde nog geen minuut voor me uittrekken toen hij een evaluatie van mij moest maken als derde keeper.”

“Hij zei gewoon ‘non, pas assez’ en dat was het. Je mag dan nog veel geld verdiend hebben en een jongere prente (vriendin, nvdr) hebben, het blijft een lelijke mens hé”, is hij wel héél erg streng voor de huidige bondscoach van de Rode Duivels.



“Je doet een inspanning en je traint, dan is het toch normaal dat een trainer eens een serieus gesprek met je zou voeren? Ik ben wel blij voor Senne Lammens, die het wel goed doen en weinig aanpassingsmomenten nodig heeft. Maar het echt volgen doe ik niet.”