Aernout Van Lindt
David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..."
De match tussen STVV en Union SG stond bol van de arbitrale beslissingen waarover wel wat te zeggen viel. David Hubert was dan ook streng voor wat hij allemaal zag, terwijl zijn collega Wouter Vrancken ook heel hard terug sloeg.

"Ik kan de frustraties van mijn spelers begrijpen", oordeelde David Hubert meteen na de wedstrijd tegenover DAZN na de 2-1 nederlaag van zijn team op Stayen. "Ze gaven veel in moeilijke omstandigheden. Veel fases waren beslissend."

"In de extra tijd van de extra tijd krijg je bijvoorbeeld een penalty tegen. Dat is genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren. Er zijn genoeg beslissingen die ik niet kan volgen. Ik ga ze niet opnoemen, want dat is verloren tijd."

Waarop Wouter Vrancken meteen bitter en heel streng reageerde: "Ik hoop dat alles goed is met Yamamoto, want het was een verschrikkelijke fout. Hij is naar het ziekenhuis, hij wist niet meer wat er gebeurd was", aldus de coach van STVV.

Vrancken kon de woede bij Union dan ook niet begrijpen. "Als je altijd gewend bent om de ref mee te hebben, dan is het vervelend als dat niet meer werkt. Ze mogen blij zijn dat ze de wedstrijd met 10 eindigen en niet met 9 of 8, want ook Burgess en Van De Perre konden een tweede gele kaart gekregen hebben."

"Ik ben blij dat mijn jongens het hoofd erbij gehouden hebben. Wij zijn altijd heel fair geweest naar hen toe, maar als dat andersom niet kan, heb ik daar toch veel vraagtekens bij", aldus nog Wouter Vrancken. De sfeer was gespannen, zoveel is duidelijk ...

