🎥 Mika Godts redt Ajax met een geniale ingeving: nieuwe sollicitatie voor het WK met Rode Duivels

Onder druk van PSV sleepte Ajax Amsterdam een punt uit de brand. Een puntendeling die weinig verandert aan het klassement in de Eredivisie. Voor Mika Godts was het andermaal uitpakken met een geweldige prestatie, dat wel.

De clash tussen Ajax Amsterdam en PSV begon in een ijskoude sfeer. Verplicht om hun rivalen, die kampioen zijn, te huldigen, werden de spelers van Amsterdam door hun eigen publiek uitgefloten. En dat was niet het laatste 'probleem'.

Het ongemak sloeg al snel om in een nachtmerrie: Pepi opende al na enkele seconden de score voor PSV. De aanvaller dook helemaal vrij op aan de tweede paal en hoefde enkel zijn voet tegen de bal te zetten om te scoren.

Mika Godts met de beslissende assist

Gelukkig blies Mika Godts snel de opstand aan. Heel bedrijvig op zijn flank zorgde de Belgische winger voor snelheid. Na een goed ingestudeerde corner legde de Rode Duivel de bal terug naar Gaaei, die in de 11e minuut gelijkmaakte.

De invalbeurt van de PSV-wissels deed de Ajax-defensie kraken. Op een millimeterpreciese voorzet van Man dook Boadu op om het stadion opnieuw stil te krijgen en de kampioen weer op voorsprong te brengen.





Godts, de man voor alles bij Ajax

Godts bewees nog maar eens dat hij de patron van de ploeg is. De flankaanvaller haalde van buiten de zestien uit met een schot dat in het net belandde. Een doelpunt waardoor Ajax niet verliest tegen aartsrivaal PSV. De Amsterdammers behouden hun vierde plaats, maar voelen de hete adem van Twente, dat hen morgen nog kan voorbijsteken.