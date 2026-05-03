Dan toch mee naar het WK? Belg is niet af te stoppen en gaat Lionel Messi voorbij

Hugo Cuypers is niet meer te stoppen. De voormalige spits van KAA Gent stapelt de doelpunten aan de lopende band in de MLS. Daardoor is hij ondertussen ook al Lionel Messi voorbij in de topschuttersstand.

Hugo Cuypers is op missie. Sinds hij werd opgenomen in de voorselectie van Rudi Garcia, die zo de deur naar de nationale ploeg op een kier zette, stapelt de spits van Chicago Fire de doelpunten op. Afgelopen nacht verloor Chicago van FC Cincinnati (2-3), maar Cuypers maakte wel beide goals van zijn team. Hij had zelfs een hattrick kunnen scoren als hij geen penalty had gemist.

De cijfers van Cuypers zijn indrukwekkend: met deze nieuwe dubbelslag, zijn derde op rij, staat de Belgische spits op... 10 goals in 7 MLS-wedstrijden. Hij voert daarmee de topschuttersstand in de Major League Soccer aan, en dat terwijl hij door twee kleine blessures drie duels moest missen.

Hugo Cuypers! He's got a goal in seven games in a row for @ChicagoFire!



Veelzeggend: met deze dubbel gaat Hugo Cuypers zelfs twee goals voorbij een zekere Lionel Messi (8), die wel scoorde bij de nederlaag (3-4) van Inter Miami tegen Orlando City.





Recent liet Cuypers de fans van Standard dromen: de in zijn jeugd in Luik opgeleide aanvaller zei dat een terugkeer naar Sclessin hem erg zou bevallen. Maar tot het zover is, heeft de ex-spits van AA Gent nog een ander, duidelijk doel voor ogen: zich last minute in de selectie van de Rode Duivels voor het WK spelen.

Doel: WK 2026 voor Hugo Cuypers

Voor sommige profielen (bijvoorbeeld middenvelders en wingers) is een lastminuteticket in de 26 van Rudi Garcia waarschijnlijk onhaalbaar, maar voor de diepe spits ligt dat anders. Romelu Lukaku gaat mee, maar heeft een waardige doublure nodig, en Garcia had het in 2025 moeilijk om die te vinden.

Nu Lucas Stassin bij zijn eerste selectie niet meteen kon overtuigen, Loïs Openda het bij Juventus niet op de rails krijgt en Roméo Vermant bij Club Brugge vaker op de bank zit dan op het veld, is er niets dat Hugo Cuypers belet om groots te dromen...