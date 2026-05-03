Dan toch mee naar het WK? Belg is niet af te stoppen en gaat Lionel Messi voorbij

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Hugo Cuypers is niet meer te stoppen. De voormalige spits van KAA Gent stapelt de doelpunten aan de lopende band in de MLS. Daardoor is hij ondertussen ook al Lionel Messi voorbij in de topschuttersstand.

Hugo Cuypers is op missie. Sinds hij werd opgenomen in de voorselectie van Rudi Garcia, die zo de deur naar de nationale ploeg op een kier zette, stapelt de spits van Chicago Fire de doelpunten op. Afgelopen nacht verloor Chicago van FC Cincinnati (2-3), maar Cuypers maakte wel beide goals van zijn team. Hij had zelfs een hattrick kunnen scoren als hij geen penalty had gemist.

De cijfers van Cuypers zijn indrukwekkend: met deze nieuwe dubbelslag, zijn derde op rij, staat de Belgische spits op... 10 goals in 7 MLS-wedstrijden. Hij voert daarmee de topschuttersstand in de Major League Soccer aan, en dat terwijl hij door twee kleine blessures drie duels moest missen.

Veelzeggend: met deze dubbel gaat Hugo Cuypers zelfs twee goals voorbij een zekere Lionel Messi (8), die wel scoorde bij de nederlaag (3-4) van Inter Miami tegen Orlando City.

Recent liet Cuypers de fans van Standard dromen: de in zijn jeugd in Luik opgeleide aanvaller zei dat een terugkeer naar Sclessin hem erg zou bevallen. Maar tot het zover is, heeft de ex-spits van AA Gent nog een ander, duidelijk doel voor ogen: zich last minute in de selectie van de Rode Duivels voor het WK spelen.

Doel: WK 2026 voor Hugo Cuypers

Voor sommige profielen (bijvoorbeeld middenvelders en wingers) is een lastminuteticket in de 26 van Rudi Garcia waarschijnlijk onhaalbaar, maar voor de diepe spits ligt dat anders. Romelu Lukaku gaat mee, maar heeft een waardige doublure nodig, en Garcia had het in 2025 moeilijk om die te vinden.

Nu Lucas Stassin bij zijn eerste selectie niet meteen kon overtuigen, Loïs Openda het bij Juventus niet op de rails krijgt en Roméo Vermant bij Club Brugge vaker op de bank zit dan op het veld, is er niets dat Hugo Cuypers belet om groots te dromen...

LIVE: De Mil grijpt in met drie vervangingen bij de rust, zien we beter Gent in tweede helft?

Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos"

Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen

Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

Sprookje voor ex-coach Cercle Brugge gaat verder met machtige promotie

LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'

LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

'Grote naam vrij: trainer onderweg naar België?'

🎥 Mika Godts redt Ajax met een geniale ingeving: nieuwe sollicitatie voor het WK met Rode Duivels

David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..."

Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk

Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens"

Van 0-3 naar 3-3 in JPL, maar niet even goed als Bayern: Charaï zegt wat hij betreurt na spektakelduel

Genk-supporters eisen bloed, zweet en tranen, Hayen reageert met heel pijnlijke toegeving

Moet Malinwa meer eisen van Van Brederode of net niet? Vanderbiest heeft uitgesproken mening

Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie

Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs

🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse

Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

Zal ex-Antwerp-speler Rudi Garcia nog overtuigen? "Hij is mij geen enkele uitleg verschuldigd"

Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

 Speeldag 11
Toronto FC Toronto FC 1-1 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 1-1 Seattle Sounders Seattle Sounders
Real Salt Lake Real Salt Lake 2-0 Portland Timbers Portland Timbers
Inter Miami CF Inter Miami CF 3-4 Orlando City Orlando City
Atlanta United FC Atlanta United FC 3-1 CF Montreal CF Montreal
Columbus Crew Columbus Crew 2-3 Minnesota United Minnesota United
New York Red Bulls New York Red Bulls 0-2 FC Dallas FC Dallas
New England Revolution New England Revolution 1-0 Charlotte FC Charlotte FC
Philadelphia Union Philadelphia Union 0-0 Nashville SC Nashville SC
Chicago Fire Chicago Fire 2-3 FC Cincinnati FC Cincinnati
Houston Dynamo Houston Dynamo 1-0 Colorado Rapids Colorado Rapids
San Diego Zest FC San Diego Zest FC 2-2 Los Angeles FC Los Angeles FC
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 1-1 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps
New York City FC New York City FC 21:00 D.C. United D.C. United
Austin FC Austin FC 23:30 St. Louis City St. Louis City

