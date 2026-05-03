Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

Het waren straffe woorden die Christian Burgess gebruikte na de wedstrijd tussen STVV en Union SG. Daarbij liet hij niets heel van de arbitrage en deed hij uitspraken die in het verkeerde keelgat kunnen schieten. En dat alvast doen bij Serge Gumienny, ex-topscheidsrechter.

"Ik lees altijd maar dat het Union steeds meezit. Maar wie weet wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Vandaag kreeg Union in elk geval allesbehalve iets mee. Dan wordt het moeilijk", aldus Burgess in zijn reactie vanop Stayen.

Union SG voelde zich bestolen, maar als het van Serge Gumienny zou afhangen mogen ze voor de gemaakte uitspraken nog eens extra gaan op de blaren zitten. "Het Bondsparket mag dit niet laten passeren", klinkt het.

En Gumienny is streng in Het Belang van Limburg: "Het meest frappante moment van de avond zag ik na de wedstrijd. Het cynisme waarmee Christian Burgess voor de camera van DAZN stond, sloeg voor mij alle verbeelding."

"Na een wedstrijd waarin Union eindelijk eens bestraft is geworden voor zijn daden, insinueerde Burgess dat er ‘achter de schermen’ dingen spelen die op het veld uitgevoerd moeten worden. Sorry, maar dat vind ik een brug te ver."

"Zo trek je de geloofwaardigheid van de competitie in twijfel. En dat als kapitein van de huidige competitieleider en titelverdediger. Ik vind dat compleet ongehoord. Hij zou moeten gestraft worden voor zijn uitspraken. Het is hoog tijd dat men deze man eens een lesje leert."