Domper voor Antwerp: sterkhouder onder het mes en out voor clash met Standard

Wie had na een drietal speeldagen in de Champions' Play-offs verwacht dat Standard en Antwerp nog vol mee zouden strijden voor dat laatste Europese ticket? Het is nog steeds mogelijk en de match van dit weekend kan opnieuw van belang zijn.

Zowel Standard als Antwerp kunnen een goede zaak doen als ze nog een Europees ticket willen gaan veroveren. Wie wint, komt samen met KVC Westerlo naast leider KRC Genk in de stand met nog vier speeldagen te gaan.

Vincent Janssen onder het mes en onbeschikbaar tegen Standard

Er kan dus nog veel gebeuren en de match op de Bosuil is er dus eentje om in de gaten te gaan houden. The Great Old gaat het wel moeten stellen zonder Vincent Janssen, die niet aan de wedstrijd kan deelnemen.

Vincent Janssen is na een kleine medische ingreep volgens Het Nieuwsblad namelijk niet in staat om in actie te komen. Net nu hij in topvorm was, want vorige week pakte hij nog uit met twee goals en twee assists tegen Westerlo.

Janssen volgende week al opnieuw inzetbaar?

Volgens de krant is de situatie wel niet ernstig en zo zou Janssen volgende week al opnieuw kunnen aansluiten op training én in de wedstrijdkern voor de laatste vier wedstrijden van de Europe Play-offs. En zo wordt een grotere domper vermeden.

De wedstrijd tussen Antwerp en Standard staat op zondagnamiddag om 16 uur op het programma. Beide ploegen weten waar ze zich mogen aan verwachten en kunnen enkel maar gebaat zijn met een overwinning en drie bijbehorende punten.