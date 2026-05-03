Reactie 🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau"

Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
Volgens zijn collega Fred Vanderbiest had Rik De Mil zijn spelers bij de rust een bolwassing gegeven. De trainer van Gent drukt zijn spelers met de neus op de feiten, hoewel hij zijn eigen verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat.

Heeft De Mil tijdens de rust dan echt op tafel geslagen? "Het is spijtig dat je moet ingrijpen en iets steviger moet uithalen dan anders vooraleer je op niveau speelt", zo verwoordde hij het zelf. De Mil zag Gent daarna nog wel een degelijke tweede helft spelen, maar het kwaad was al geschied. De achterstand werd niet meer opgehaald: voor Gent de vierde wedstrijd op rij zonder zelf te scoren. 

Het was duidelijk wat De Mil het meest stoorde. "We speelden een dramatische eerste helft. Er zijn geen excuses. Die eerste helft is de grootste ontgoocheling sinds ik bij KAA Gent ben. Tegen een rechtstreekse concurrent moet je uit de kleedkamers komen en het gras opeten. Dat hebben we niet gedaan", is zijn vaststelling.

De Mil ziet Gent zondigen tegen de basis

"Het gaat over de basics: duels, tweede ballen, agressief zijn en vooruit verdedigen. En kwaliteit aan de bal, dat mogen we ook niet vergeten. Er waren voor rust misschien drie of vier spelers op niveau. Daar ben ik als trainer ook verantwoordelijkheid voor. Langs de andere kant moeten de spelers met de voeten op de grond staan en nederigheid tonen", vindt De Mil.

Zoals hij zelf aangeeft is hij nochtans niet het type coach die zich vaak kwaad maakt. "We gaan niet op basis van één wedstrijd alles overboord gooien, maar bij KAA Gent worden wel bepaalde eisen gesteld. Ik wil dat we dicht bij elkaar blijven, maar dat neemt niet weg dat je moet benoemen wat niet goed is." Dat zijn tegenwoordig wel wat zaken bij Gent.

Gent nu op zesde plaats in Play-off 1

In de play-offs maakte Gent nog maar één doelpunt vanuit het veldspel. Na een 2 op 15 zakt het naar de zesde plaats en moet het Mechelen laten voorgaan. Het is opvallend dat De Mil ook zijn eigen verantwoordelijkheid benoemt. "Na iedere wedstrijd die je verliest, verwijt je jezelf iets als trainer. Daar moet je je ook niet voor wegsteken."

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 18:30 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

