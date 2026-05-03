Code rood voor Rode Duivel: steeds minder kansen en dat net voor het WK

Arthur Theate verliest steeds meer krediet bij Frankfurt op het slechtst mogelijke moment. Omdat zijn coach hem minder gebruikt, betaalt de Rode Duivel het gelag voor een verdediging die veel goals incasseerde.

Arthur Theate staat niet meer hoog aangeschreven bij Eintracht Frankfurt. De Belgische verdediger begon opnieuw op de bank, voor de tweede keer op rij. Zijn laatste optreden dateert al van 18 april, bij de 1-3 zege tegen Leipzig.

Arthur Theate andermaal op de bank

Het gaat wel degelijk over een bewuste keuze van coach Albert Riera. De Spanjaard heeft achterin zijn plannen omgegooid. Met Theate slikte Frankfurt 50 goals in 23 wedstrijden. Zonder hem staat de defensie veel steviger.

Volgens de Duitse krant BILD is de sfeer gespannen en heerst er onrust in de kleedkamer. De coach kan niet op unanieme steun rekenen en de communicatie zou met meerdere spelers stroef verlopen. Ook met Theate?

Het WK begint over anderhalve maand

De timing is op z'n minst gezegd enorm lastig voor Arthur Theate. De verdediger is een belangrijke pion bij de Rode Duivels. Rudi Garcia rekent op hem voor het naderende WK. België opent op 15 juni tegen Egypte.



Maar door op de bank te blijven, dreigt de Belg ritme te missen. En op dit niveau kan dat zich snel wreken. De situatie is allesbehalve ideaal enkele maanden voor het grootste toernooi ter wereld. Werk aan de winkel dus ...