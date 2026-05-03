Code rood voor Rode Duivel: steeds minder kansen en dat net voor het WK

Aernout Van Lindt
Arthur Theate verliest steeds meer krediet bij Frankfurt op het slechtst mogelijke moment. Omdat zijn coach hem minder gebruikt, betaalt de Rode Duivel het gelag voor een verdediging die veel goals incasseerde.

Arthur Theate staat niet meer hoog aangeschreven bij Eintracht Frankfurt. De Belgische verdediger begon opnieuw op de bank, voor de tweede keer op rij. Zijn laatste optreden dateert al van 18 april, bij de 1-3 zege tegen Leipzig.

Arthur Theate andermaal op de bank

Het gaat wel degelijk over een bewuste keuze van coach Albert Riera. De Spanjaard heeft achterin zijn plannen omgegooid. Met Theate slikte Frankfurt 50 goals in 23 wedstrijden. Zonder hem staat de defensie veel steviger.

Volgens de Duitse krant BILD is de sfeer gespannen en heerst er onrust in de kleedkamer. De coach kan niet op unanieme steun rekenen en de communicatie zou met meerdere spelers stroef verlopen. Ook met Theate?

Het WK begint over anderhalve maand

De timing is op z'n minst gezegd enorm lastig voor Arthur Theate. De verdediger is een belangrijke pion bij de Rode Duivels. Rudi Garcia rekent op hem voor het naderende WK. België opent op 15 juni tegen Egypte.


Maar door op de bank te blijven, dreigt de Belg ritme te missen. En op dit niveau kan dat zich snel wreken. De situatie is allesbehalve ideaal enkele maanden voor het grootste toernooi ter wereld. Werk aan de winkel dus ...

Bundesliga

 Speeldag 32
Union Berlin Union Berlin 2-2 1. FC Köln 1. FC Köln
Werder Bremen Werder Bremen 1-3 FC Augsburg FC Augsburg
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3-3 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-2 Hamburger SV Hamburger SV
Bayern München Bayern München 3-3 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 4-1 RB Leipzig RB Leipzig
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-2 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0-0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Freiburg Freiburg 19:30 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

