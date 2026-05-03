Aernout Van Lindt
Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"
Union SG ging met de billen bloot op bezoek bij STVV. Het speelde niet zijn beste match van het seizoen en dat is nog een understatement. Achteraf was er ook heel wat te doen over een aantal beslissingen van de arbitrage.

Er waren de strenge woorden van Christian Burgess in zijn reactie vanop Stayen. En er was heel wat te doen over de arbitrage in het algemeen, al was gewezen topscheidsrechter Serge Gumienny over een aantal zaken heel duidelijk.

Kjell Scherpen reageerde na 2-1 nederlaag op bezoek bij STVV

Zo was het voor hem een rode kaart voor Union SG én een strafschop voor STVV. Ook Kjel Scherpen reageerde overigens stevig na de wedstrijd tegen STVV. Hij had het daarbij onder meer over de supporters op Stayen.

"De mensheid is soms ook niet heel snugger volgens mij", was hij wel héél erg streng voor het publiek van STVV. Dat hij na de wedstrijd nog met tips kwam voor zijn vaak uitkomende collega aan de overkant, ging ook het verkeerde keelgat in.

Maakte het publiek een slechte beurt op Stayen?

"Het is een zure nederlaag", aldus nog Scherpen bij DAZN over de 2-1 nederlaag. "We hebben onze huid duur verkocht, maar het wordt uiteindelijk niet beloond. Op het einde van de wedstrijd was het alweer chaos jammer genoeg."

Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"
"Dat is echt heel zuur, zeker nadat we nog terugkwamen. Wat wilde het publiek eigenlijk van ons, nadat we met een man minder kwamen? Dat we met tien tegen elf tiki-taka zouden spelen? Natuurlijk moesten we verdedigen."

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 18:30 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Jasperd Jasperd over Anderlecht - Club Brugge: - FCB vo altijd FCB vo altijd over Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, Burgess moet gestraft worden hiervoor" Timmy89 Timmy89 over 'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez' bink bink over Antwerp - Standard: 0-5 Paa'ke Paa'ke over Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger" Andreas2962 Andreas2962 over Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos" H.J. H.J. over Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs Andreas2962 Andreas2962 over Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen" P'ke P'ke over 🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop? Canard-i Canard-i over Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens" Kantine
