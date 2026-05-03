Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

Union SG ging met de billen bloot op bezoek bij STVV. Het speelde niet zijn beste match van het seizoen en dat is nog een understatement. Achteraf was er ook heel wat te doen over een aantal beslissingen van de arbitrage.

Er waren de strenge woorden van Christian Burgess in zijn reactie vanop Stayen. En er was heel wat te doen over de arbitrage in het algemeen, al was gewezen topscheidsrechter Serge Gumienny over een aantal zaken heel duidelijk.

Kjell Scherpen reageerde na 2-1 nederlaag op bezoek bij STVV

Zo was het voor hem een rode kaart voor Union SG én een strafschop voor STVV. Ook Kjel Scherpen reageerde overigens stevig na de wedstrijd tegen STVV. Hij had het daarbij onder meer over de supporters op Stayen.

"De mensheid is soms ook niet heel snugger volgens mij", was hij wel héél erg streng voor het publiek van STVV. Dat hij na de wedstrijd nog met tips kwam voor zijn vaak uitkomende collega aan de overkant, ging ook het verkeerde keelgat in.

Maakte het publiek een slechte beurt op Stayen?

"Het is een zure nederlaag", aldus nog Scherpen bij DAZN over de 2-1 nederlaag. "We hebben onze huid duur verkocht, maar het wordt uiteindelijk niet beloond. Op het einde van de wedstrijd was het alweer chaos jammer genoeg."

Lees ook... Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"›

"Dat is echt heel zuur, zeker nadat we nog terugkwamen. Wat wilde het publiek eigenlijk van ons, nadat we met een man minder kwamen? Dat we met tien tegen elf tiki-taka zouden spelen? Natuurlijk moesten we verdedigen."