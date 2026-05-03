"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit

KAA Gent zit stilaan in de hoek waar de klappen vallen. Ook op bezoek bij KV Mechelen werd andermaal geen punt gepakt, waardoor De Kakkers nu pas zesde staan in de Champions' Play-offs. Het doemscenario van vorig seizoen loert zo stilaan om de hoek.

KAA Gent mag de komende drie weken nog spelen tegen RSC Anderlecht en Union SG in eigen huis en moet nog naar STVV en Club Brugge. Geen van die vier wedstrijden is een zekerheidje als het gaat over een overwinning voor De Buffalo's.

Bij Gent is men als de dood voor het scenario van vorig seizoen. Toen werd amper 3 op 30 gepakt in de Champions' Play-offs en kwam Gent er geen enkele keer echt aan te pas. Dit seizoen speelden ze volgens Rik De Mil al meermaals een goede wedstrijd en kwamen er ook kansen om meer punten te pakken.

Ambities KAA Gent waren vooraf steil

Rik De Mil besefte voor de start van de play-offs dat er nog werkpunten zijn en dat er nog veel werk op de plank ligt "We willen betere play-offs spelen dan vorig jaar", aldus de T1 van Gent toen. Slechter doen was wel bijna niet mogelijk, maar toch ...

KAA Gent wilde zich heel goed voorbereiden, want het doel is en blijft Europees voetbal. "Een club als KAA Gent zou eigenlijk altijd de Champions' Play-offs moeten spelen en dat is niet elk jaar gelukt, helemaal niet zelfs. We willen nu een rol van betekenis spelen en onze volgende doelstelling - Europees voetbal - halen."

Vol voor het Europees ticket?

"We moeten daar volop voor gaan. Hoger mikken dan plek vier? Als voetballer ga je altijd proberen hoger te kijken, dat is niet zweven of dromen. We moeten durven doelstellingen leggen en geen schrik hebben om ze niet te halen. We trekken vrank en vrij de play-offs met als doelstelling zo hoog mogelijk eindigen. Maar ik besef dat de top-3 in deze competitie getoond heeft dat er een grote kloof is met de rest."



Lees ook... 🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau"›

Iets over halfweg de Champions' Play-offs is andermaal duidelijk dat de vierde plaats het hoogst haalbare is. Dat geeft wel nog steeds recht op Europees voetbal als Union SG de Croky Cup wint en op een barragewedstrijd als Anderlecht die prijs pakt.

Wat zegt de huidige staat van dienst?

De 3 op 18 doet niet meteen het beste vermoeden. De komende wedstrijden is het van moeten. Het enige voordeel is dat ook KV Mechelen en Anderlecht nog moeilijke wedstrijden voor de boeg hebben en dus ook niet zomaar nog zes punten gaan pakken.

Op die manier kan één overwinning - al is het op de slotspeeldag in Club Brugge - nog goed genoeg zijn voor een vijfde plaats en een eventuele barragewedstrijd tegen de winnaar van de Europe Play-offs. De Conference League is ondertussen het hoogst haalbare, zoals dat ook in de jaren onder Hein Vanhaezebrouck veelvuldig het geval was. De Buffalo's willen stappen zetten, maar tot op heden lijkt het eerder op ter plaatste trappelen allemaal. Een goede zomer en de juiste transfers om de volgende stap te zetten? Dat lijkt sowieso nodig.