Rik De Mil geeft toe: nog veel werk op de plank voor KAA Gent

KAA Gent heeft het geflikt. Door een overwinning op bezoek bij FCV Dender hebben ze zich weten te plaatsen voor de Champions' Play-offs. Maar er zijn nog vele werkpunten. Dat wil Rik De Mil ook grif toegeven.

Rik De Mil gaf zijn spelers vrijaf de dag na de kwalificatie voor de Champions' Play-offs. Na een moeilijke wedstrijd op bezoek bij Dender - waarin het lang spannend bleef - werd de top-6 alsnog behaald, een enorme opsteker.

Rik De Mil ziet nog werkpunten bij KAA Gent

De coach van KAA Gent zag ook tegen Dender opnieuw een aantal werkpunten: "We hadden die 0-1 langer moeten kunnen vasthouden, maar neen: we kregen de 1-1 meteen tegen en dan weet je dat het moeilijk wordt."

"Het is lang spannend gebleven. Dender is gewoon een goede en stugge ploeg, dus we wisten dat het spannend zou worden. En een heel moeilijke wedstrijd. We wisten dat Genk op voorsprong stond bij de rust, maar mijn spelers zijn heel rustig gebleven."

Er ligt nog veel werk op de plank voor KAA Gent

Volgens de coach is de kwalificatie voor de Champions' Play-offs verdiend en terecht, maar het werk is niet af. "Er lag veel werk op de plank en er zijn nog veel stappen te zetten om betere play-offs te spelen dan vorig seizoen."



"De eerste stap realiseren heeft veel werk gekost, maar dat hebben ze gedaan. We hebben stappen vooruit gezet en daar ben ik heel blij om. Deze prestatie is heel mooi, want ik weet vanwaar ze komen en waar we nu zitten."