Eerste oefensessie is achter de rug: Ook deze Rode Duivel zien we niét op het veld

De Rode Duivels trainden vanavond een eerste keer tijdens deze interlandbreak. Enkel Arthur Theate ontbrak op de eerste oefensessie.

Of beter gezegd: enkel Arthur Theate ontbrak op de eerste oefensessie als we de spelers die ondertussen hebben afgezegd niet meetellen. En dat zijn er ondertussen al drie.

Drie (of zelfs vier) Rode Duivels reizen niét mee

Sinds de bekendmaking van de selectie door Rudi Garcia haakten Hans Vanaken, Leandro Trossard en Romelu Lukaku laten weten dat ze er niet zullen bij zijn. Thibaut Courtois gaf al verstek voor de bekendmaking van de selectie.

Extra zorgen om Theate zijn echter niet nodig. De verdediger maakte afgelopen weekend zijn wederoptreden bij Eintracht Frankfurt na een vervelende knieblessure. Er worden simpelweg geen risico's genomen op de eerste dag.

Leuk om te zien: Youri Tielemans ligt eveneens in de lappenmand. De aanvoerder van de Rode Duivels vroeg echter zelf aan Garcia om mee te reizen. Op die manier wil hij de groepsgeest blijven voelen richting WK.





Nathan De Cat, Mika Godts en Lucas Stassin mogen vanavond dan weer een liedje zingen. Het trio stond vandaag voor het eerst op het oefenveld met de A-ploeg van België.