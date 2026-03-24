WK 2026: Testaankoop is het beu en stapt naar de Europese Commissie

Testaankoop stapt naar de Europese Commissie om naar eigen zeggen buitensporige tarieven en twijfelachtige verkoopmethodes aan te klagen, die Belgische supporters benadelen. Daarmee is de aanval nu officieel ingezet.

De Amerikaanse droom zou voor voetbalfans duurder kunnen uitvallen dan verwacht. Testaankoop en verschillende Europese verenigingen hebben nu hard uitgehaald door een klacht in te dienen bij de Europese Commissie.

Een slecht en te duur systeem wordt bekritiseerd

Ze mikken rechtstreeks op het systeem dat werd opgezet om de tickets te verkopen. Volgens de klagers is er te weinig duidelijkheid over de prijzen. Supporters hebben het gevoel dat ze in een val worden gelokt door een organisatie die haar positie gebruikt om haar eigen regels op te leggen.

Op doorverkochte tickets zouden buitensporige kosten worden aangerekend, waardoor vooral wie bij de eerste loting pech had nog eens extra wordt gestraft. Volgens de verenigingen zijn de supporters in dit systeem sowieso de verliezers.

De supporters zijn de verliezers volgens Testaankoop

Met de klacht willen ze de organisatoren dwingen tot meer transparantie. Supporters vragen prijsplafonds en het stopzetten van misleidende verkoopmethodes. Het WK mag geen luxeproduct worden dat enkel voor een elite is weggelegd.



In België en elders kijken supporters reikhalzend uit naar dit WK. De eerste wedstrijd van de Rode Duivels staat op 15 juni gepland, tegen Egypte. Daarna volgen nog duels tegen Nieuw-Zeeland en Iran, al is er ook over die match nog onduidelijkheid.