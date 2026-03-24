WK 2026: Testaankoop is het beu en stapt naar de Europese Commissie

Aernout Van Lindt en Muzamel Rahmat
Testaankoop stapt naar de Europese Commissie om naar eigen zeggen buitensporige tarieven en twijfelachtige verkoopmethodes aan te klagen, die Belgische supporters benadelen. Daarmee is de aanval nu officieel ingezet.

De Amerikaanse droom zou voor voetbalfans duurder kunnen uitvallen dan verwacht. Testaankoop en verschillende Europese verenigingen hebben nu hard uitgehaald door een klacht in te dienen bij de Europese Commissie.

Een slecht en te duur systeem wordt bekritiseerd

Ze mikken rechtstreeks op het systeem dat werd opgezet om de tickets te verkopen. Volgens de klagers is er te weinig duidelijkheid over de prijzen. Supporters hebben het gevoel dat ze in een val worden gelokt door een organisatie die haar positie gebruikt om haar eigen regels op te leggen.

Op doorverkochte tickets zouden buitensporige kosten worden aangerekend, waardoor vooral wie bij de eerste loting pech had nog eens extra wordt gestraft. Volgens de verenigingen zijn de supporters in dit systeem sowieso de verliezers.

De supporters zijn de verliezers volgens Testaankoop

Met de klacht willen ze de organisatoren dwingen tot meer transparantie. Supporters vragen prijsplafonds en het stopzetten van misleidende verkoopmethodes. Het WK mag geen luxeproduct worden dat enkel voor een elite is weggelegd.


In België en elders kijken supporters reikhalzend uit naar dit WK. De eerste wedstrijd van de Rode Duivels staat op 15 juni gepland, tegen Egypte. Daarna volgen nog duels tegen Nieuw-Zeeland en Iran, al is er ook over die match nog onduidelijkheid.

BREAKING: Romelu Lukaku verrast en gaat niet meer de Verenigde Staten, KBVB reageert

17:00
Beste uitploeg, maar ook 1 op 15: Leko moet bizar probleem van Club Brugge snel oplossen

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

