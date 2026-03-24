We zouden het al bijna vergeten, maar deze Belgische club is nu al zeker van een Europees ticket

Union SG, Club Brugge, STVV, KAA Gent, KV Mechelen en RSC Anderlecht strijden vanaf volgende week in de Champions Play-Off. Al is er al één prijs(je) uitgedeeld aan één van voorgenoemde club.

De komende weken wordt niet alleen om de titel en het bijhorende Champions League-ticket gespeeld. Ook het ticket voor de voorronde van de Champions League en de toegangsbewijzen voor de Europa League en Conference League worden verdeeld.

Eén prijs(je) uitgedeeld

Al is er al één prijs(je) uitgedeeld. We durven het te snel te vergeten, maar Union is nu al zeker dat de club volgend seizoen opnieuw te zien zal zijn op het Europese toneel.

De winnaar van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League wordt namelijk beloond met een ticket voor de Europa League. Al is dat de ambitie van Union niét.

"Het is leuk om de reguliere competitie te winnen en dat Europees ticket al op zak te hebben", aldus David Hubert. "Maar onze ambitie reikt verder. Union wil voor het tweede seizoen op rij de titel winnen."