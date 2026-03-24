Genk heeft de kans een statement te maken (en terug te grijpen naar succesverleden): keuze voor identiteit

Bij KRC Genk wringt het op een plek waar het jarenlang net zekerheid uitstraalde: onder de lat. De Limburgers bouwden een reputatie als doelmannenfabriek, maar zitten vandaag met meer vragen dan antwoorden. En net daarom dringt zich een gedurfde keuze op.

De reflex in zulke situaties is vaak voorspelbaar: teruggrijpen naar ervaring. Stabiliteit zoeken, risico vermijden, het seizoen “redden”. Vasthouden aan Tobias Lawal of teruggrijpen naar Hendrik Van Crombrugge dus. Maar wie de geschiedenis van Genk kent, weet dat net het omgekeerde vaak succes heeft gebracht.

Courtois werd ook gelanceerd op zijn 16de

De club heeft haar grootste keepers niet gemaakt door voorzichtig te zijn, maar door lef te tonen. Jongens werden gebracht vóór ze “zeker klaar” waren. Niet omdat het moest, maar omdat men het aandurfde. Dat verschil is cruciaal. Courtois maakte zijn debuut op zijn 16de.

Vandaag ligt diezelfde keuze opnieuw op tafel met Lucca Brughmans, al 17 intussen. Een talent dat al geruime tijd wordt klaargestoomd, dat minuten maakt en dat intern duidelijk hoog wordt ingeschat. Dan komt het moment waarop je als club kleur moet bekennen.

Want wat is het alternatief? Blijven vasthouden aan een doelman die geen punten pakt, of een noodoplossing kiezen die je niets leert richting volgend seizoen? Dat zijn keuzes die op korte termijn misschien rust brengen, maar zelden iets opleveren op lange termijn.

Evaluatie naar volgend seizoen toe

Genk zit bovendien in een fase waarin vooruitkijken geen luxe is, maar noodzaak. De Europe Play-offs zijn geen eindpunt, maar een overgang. Dan is het net het ideale moment om te evalueren wie je toekomst kan dragen. En wie niet.





Brughmans lanceren is geen gok, het is een statement. Een keuze voor identiteit, voor vertrouwen in eigen opleiding en voor de lijn die Genk groot heeft gemaakt. Soms moet je als club niet zoeken naar zekerheid, maar ze zelf creëren.