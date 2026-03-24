Marc Wilmots dropt bommetje op Sclessin: "Dan geef ik meteen mijn ontslag!"

Standard moet de komende weken aan de bak in de Europe Play-Off. Een supportersopstand is wederom niet ver weg op Sclessin. Al komt Marc Wilmots met een héél duidelijke waarschuwing op de proppen.

Standard ambieerde dit seizoen de Champions Play-Off, maar De Rouches slaagden er eigenlijk nooit in om over die lat te springen. De traditieclub strandde uiteindelijk op een achtste plaats.

En dus moet Standard wederom de Europe Play-Off in. We moeten er geen tekening bij maken: de fans zijn niét tevreden. En in De Vurige Stede is de vrees in zo'n geval altijd iets groter.

Relschoppers in kleedkamer

In januari liep het na de 0-4-nederlaag tegen KAA Gent al zwaar uit de hand. Relschoppers drongen de kleedkamer binnen, richtten schade aan en zorgden voor onrust bij spelers en fans.

"Supporters hebben het recht om ontevreden te zijn en hun ongenoegen te uiten", aldus Marc Wilmots in Dans Le Vestiaire. "Maar een kleedkamer binnendringen en mensen aanvallen gaat er zwaar over."

Wilmots heeft dan ook een héél duidelijke boodschap in petto. "Ik leg mijn mandaat meteen neer én neem ontslag als het nog eens gebeurt. De club is van alle fans van Standard. Niet van enkelen die het imago én de werking gijzelen."