Marc Wilmots dropt bommetje op Sclessin: "Dan geef ik meteen mijn ontslag!"

Standard moet de komende weken aan de bak in de Europe Play-Off. Een supportersopstand is wederom niet ver weg op Sclessin. Al komt Marc Wilmots met een héél duidelijke waarschuwing op de proppen.

Standard ambieerde dit seizoen de Champions Play-Off, maar De Rouches slaagden er eigenlijk nooit in om over die lat te springen. De traditieclub strandde uiteindelijk op een achtste plaats.

En dus moet Standard wederom de Europe Play-Off in. We moeten er geen tekening bij maken: de fans zijn niét tevreden. En in De Vurige Stede is de vrees in zo'n geval altijd iets groter.

Relschoppers in kleedkamer

In januari liep het na de 0-4-nederlaag tegen KAA Gent al zwaar uit de hand. Relschoppers drongen de kleedkamer binnen, richtten schade aan en zorgden voor onrust bij spelers en fans.

"Supporters hebben het recht om ontevreden te zijn en hun ongenoegen te uiten", aldus Marc Wilmots in Dans Le Vestiaire. "Maar een kleedkamer binnendringen en mensen aanvallen gaat er zwaar over."

De club is van alle fans van Standard. Niet van enkelen die het imago én de werking gijzelen

Marc Wilmots


Wilmots heeft dan ook een héél duidelijke boodschap in petto. "Ik leg mijn mandaat meteen neer én neem ontslag als het nog eens gebeurt. De club is van alle fans van Standard. Niet van enkelen die het imago én de werking gijzelen."

We zouden het al bijna vergeten, maar deze Belgische club is nu al zeker van een Europees ticket

23:00
DONE DEAL én definitief: opvallende transfer van Challenger Pro League naar ... Serie A

'Barça heeft eerste zomertransfer beet (als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan)'

Belgische Mededingingsautoriteit doet Belgisch voetbal wankelen: 'Pro League riskeert monsterboetes als regels niét meteen wijzigen'

Jérémy Doku beseft héél goed welke verantwoordelijkheid de Rode Duivels dragen: "Daar heb ik gezien wat het doet met de mensen"

Genk heeft de kans een statement te maken (en terug te grijpen naar succesverleden): keuze voor identiteit Opinie

Het einde van een tijdperk: 'Griezmann heeft nieuwe club, Atlético Madrid laat icoon gratis vertrekken'

BREAKING: Mo Salah bevestigt dat hij vertrekt bij Liverpool FC

Een vertrek van Vincent Kompany bij Bayern München is niét ondenkbaar: 'Voor dit bedrag kan Manchester City droomopvolger van Pep Guardiola halen'

"250 beelden van de tegenstander": niet Union SG of Club Brugge is de meester van de stilstaande fases

Club Brugge en Sint-Truiden doen beter dan Union: dit is ons elftal van de reguliere competitie

Eerste oefensessie is achter de rug: Ook deze Rode Duivel zien we niét op het veld

Hoe Club Brugge investering (virtueel) al verdriedubbelde (en zeggen dat iedereen het over een miskoop had)

Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal"

Beslissing BAS in Seraing - Kortrijk heeft ook gevolgen voor ... Beveren, dat niet blij is: "Grote verbazing"

RSC Anderlecht opent op bezoek bij Club Brugge ... en is daar héél blij mee

David Hubert (Union SG) rust niet en gaat bijleren bij absolute topper: "Benieuwd naar zijn aanpak"

Beste uitploeg, maar ook 1 op 15: Leko moet bizar probleem van Club Brugge snel oplossen Analyse

Het gaat niet goed met Johan Boskamp, iedereen maakt zich zorgen: "Enorm geschrokken" De derde helft

Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? Analisten zijn zéér scherp voor Lawal én anderen

Thomas Meunier op jacht naar record van grote voorbeeld? "Dan moet ik tot mijn vijftigste voetballen"

BREAKING: Romelu Lukaku verrast en gaat niet mee naar de Verenigde Staten, KBVB reageert

Thomas Meunier terug naar Club Brugge ... of andere Belgische club? "Standard of zelfs Anderlecht ..."

0 op 15 tegen de top zes: Vanderbiest zegt hoe KV Mechelen uitwedstrijden moet aanpakken Reactie

Nieuw grootschalig corruptieschandaal schrikt voetbalwereld op

Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen

Zeno Debast spreekt na maanden blessureleed en is vol lof voor speler Anderlecht

Alle ballen op de bekerfinale voor Anderlecht? CEO Bornauw zet de boel op scherp

"Anders moet je van beroep veranderen": Wilmots verschroeiend hard voor spelers van Standard

Steven Defour laat zich uit over de titelkansen van STVV: "Dat moet het doel zijn"

WK 2026: Testaankoop is het beu en stapt naar de Europese Commissie

Standard lijkt prijs te hebben: transfervrije en veel gesolliciteerde spits naar Sclessin

📷 Grote verrassing? Hans Vanaken dan toch in Tubeke!

Vanhaezebrouck vindt het doodzonde: "Beste speler van de competitie samen met Tzolis"

Geen Coucke tegen Cercle Brugge in Lotto Park: is hij nog met de club begaan? Bornauw reageert

Standard blikt al vooruit naar de zomermercato: "Een spits? Dat zien we in september"

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

