"250 beelden van de tegenstander": niet Union SG of Club Brugge is de meester van de stilstaande fases

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Stilstaande fases worden ook in het Belgisch voetbal steeds belangrijker. Op dat gebied valt op dat alle teams daar ook meer en meer mee bezig zijn. Vaak met coaches die zich daarin specialiseren. Het is niet anders bij STVV, waar Sepp De Roover er zich mee bezighoudt.

Ongeveer 25 procent van de doelpunten dit seizoen in de Jupiler Pro League waren het gevolg van een stilstaande fase. Daarop specifiek trainen wordt dus steeds belangrijker in het voetbal, waar de verschillen kleiner worden.

STVV doet beter dan Union SG en Club Brugge

Union SG en Club Brugge hebben dit seizoen dertien goals weten te puren uit stilstaande fases, maar het is STVV dat de primus is met veertien goals uit stilstaande fases. Een heel erg knap aantal waar De Roover dus mee verantwoordelijk is.

“Het eerste wat Wouter me aan het begin van dit seizoen vroeg, was de standaardsituaties aanpakken", aldus de assistent van Wouter Vrancken in zijn analyse voor Het Laatste Nieuws. En hij verricht veel werk ervoor.

STVV maakt werk van de standaardsituaties

“Ik start elke week met het bekijken van 250 beelden van set pieces van onze tegenstander. Daaruit filter ik hun principes en bekijk ik hoe wij daarop kunnen inspelen met onze kwaliteiten om uiteindelijk de spelers in een meeting van een kwartiertje te briefen.”

“Wij hebben niet het gestalte van bijvoorbeeld Union, maar proberen onze kopbalsterke jongens in de juiste zones te krijgen. Dáár draait het om. En dat is het werk van de hele staff en ploeg. Ik moet zeggen dat de spelers er heel gedisciplineerd mee omgaan.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
STVV
Wouter Vrancken

Meer nieuws

19:00
20:20
18:40
20:00
17:10
19:40
17:40
18:00
19:20
13:45
14:40
16:30
17:00
21:20
16:00
13:30
15:00
11:30
10:00
14:00
12:40
1
11:40
11:00
07:20
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Michy DC Michy DC over Topclubs keren hun kar: Anderlecht, Genk, Union... willen competitieformat terug veranderen Dostojewski Dostojewski over Beslissing BAS in Seraing - Kortrijk heeft ook gevolgen voor ... Beveren, dat niet blij is: "Grote verbazing" FCB vo altijd FCB vo altijd over Noa Lang spreekt... op geheel eigen wijze over horrorblessure: "Op het toilet is het allesbehalve ideaal" BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Analisten unisono scherp voor KAA Gent Straffe Straffe over Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over WK 2026: Testaankoop is het beu en stapt naar de Europese Commissie Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld" Boktor Boktor over Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar GenksGeweld GenksGeweld over Heeft KRC Genk een doelmannenprobleem? Analisten zijn zéér scherp voor Lawal én anderen Stefaan_82 Stefaan_82 over Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved