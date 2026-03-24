"250 beelden van de tegenstander": niet Union SG of Club Brugge is de meester van de stilstaande fases

Stilstaande fases worden ook in het Belgisch voetbal steeds belangrijker. Op dat gebied valt op dat alle teams daar ook meer en meer mee bezig zijn. Vaak met coaches die zich daarin specialiseren. Het is niet anders bij STVV, waar Sepp De Roover er zich mee bezighoudt.

Ongeveer 25 procent van de doelpunten dit seizoen in de Jupiler Pro League waren het gevolg van een stilstaande fase. Daarop specifiek trainen wordt dus steeds belangrijker in het voetbal, waar de verschillen kleiner worden.

STVV doet beter dan Union SG en Club Brugge

Union SG en Club Brugge hebben dit seizoen dertien goals weten te puren uit stilstaande fases, maar het is STVV dat de primus is met veertien goals uit stilstaande fases. Een heel erg knap aantal waar De Roover dus mee verantwoordelijk is.

“Het eerste wat Wouter me aan het begin van dit seizoen vroeg, was de standaardsituaties aanpakken", aldus de assistent van Wouter Vrancken in zijn analyse voor Het Laatste Nieuws. En hij verricht veel werk ervoor.

STVV maakt werk van de standaardsituaties

“Ik start elke week met het bekijken van 250 beelden van set pieces van onze tegenstander. Daaruit filter ik hun principes en bekijk ik hoe wij daarop kunnen inspelen met onze kwaliteiten om uiteindelijk de spelers in een meeting van een kwartiertje te briefen.”



“Wij hebben niet het gestalte van bijvoorbeeld Union, maar proberen onze kopbalsterke jongens in de juiste zones te krijgen. Dáár draait het om. En dat is het werk van de hele staff en ploeg. Ik moet zeggen dat de spelers er heel gedisciplineerd mee omgaan.”