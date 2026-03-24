Zeno Debast spreekt na maanden blessureleed en is vol lof voor speler Anderlecht

Zeno Debast mag zich opnieuw Rode Duivel noemen. Op dinsdagnamiddag sprak hij de pers toe op de persconferentie in Tubeke. Na maanden is hij terug pijnvrij en hij was dan ook blij te kunnen spreken met het journaille.

De Rode Duivels zijn stilaan klaar voor de trip naar de Verenigde Staten om er oefenwedstrijden te spelen tegen de Verenigde Staten en Mexico. Een paar Rode Duivels zoals Leandro Trossard en Hans Vanaken hebben moeten afhaken.

En ook van Thibaut Courtois geen spoor. Maar er is ook goed nieuws, want heel wat andere Belgen zijn er echter na lange tijd opnieuw bij, want eindelijk opnieuw fit. Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne lopen daarbij in de kijker.

Maar ook Zeno Debast is opnieuw fit. Hij kreeg de afgelopen weken na maanden blessureleed al wat invalbeurten cadeau bij zijn club en kan nu gaan verder werken bij de Rode Duivels aan een topvorm richting WK.

"Ik kan eindelijk zeggen dat ik pijnvrij kan voetballen, gelukkig kreeg ik de afgelopen weken een paar invalbeurten. Het was een moeilijke situatie en een lastige periode, maar ik ben er sterker uitgekomen", aldus Debast op zijn persconferentie in Tubeke.

De Rode Duivel had ook nog lof voor zijn gewezen clubgenoot Nathan De Cat van Anderlecht: "Ik ben heel fier dat er met Nathan opnieuw een jongen van Neerpede bij de kern zit. Hij neemt Anderlecht nu al op sleeptouw en dat is mooi om te zien."

