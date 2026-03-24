Alle ballen op de bekerfinale voor Anderlecht? CEO Bornauw zet de boel op scherp

RSC Anderlecht staat voor een aantal interessante en belangrijke weken en maanden. Er is de bekerfinale en de Champions' Play-offs. Aan paars-wit om te tonen dat ze er eindelijk staan? Makkelijk wordt het niet, maar dat beseffen ze.

RSC Anderlecht verzamelde 44 punten in de reguliere competitie. Dat zijn er liefst 22 minder dan leider Union SG. Gelukkig zijn er de play-offs en ook dit seizoen zijn die met halvering van de punten. Maar ook dan blijft het lastig.

RSC Anderlecht wil er staan in de bekerfinale én de play-offs

De kloof met leider Union blijft op die manier namelijk toch nog altijd 11 punten, die met Club Brugge 10 punten en zelfs STVV inhalen wordt met zeven punten in het krijt geen sinecure. Alle ballen op de bekerfinale dan maar?

De Beker winnen geeft recht op een heel goed Europees ticket, zelfs boven dat van de derde plaats. En de top-2 halen lijkt niet evident te gaan worden. "“Die bekerfinale is een gigantische opportuniteit", beseft ook CEO Kenneth Bornauw.

Geen barragewedstrijd voor RSC Anderlecht

En hij gaat verder in Het Nieuwsblad: "We hebben recent twee bekerfinales verloren, nu willen we winnen tegen Union. Derde keer, goeie keer. Maar het zou een denkfout zijn alleen te focussen op die finale", beseft hij.



"Ons doel is om ook via de competitie Europees voetbal af te dwingen. Die tien resterende competitieduels zijn ook tien finales. De ambitie is om minstens top vier te halen en liefst top drie. Europees voetbal is het minimum. Een barragematch met de winnaar van play-off 2 is te vermijden."