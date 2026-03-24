Beslissing BAS in Seraing - Kortrijk heeft ook gevolgen voor ... Beveren, dat niet blij is: "Grote verbazing"

Foto: © photonews

De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft beslist dat de wedstrijd RFC Seraing - KV Kortrijk wordt toegekend aan KV Kortrijk met een forfaitscore. Het laatste woord is echter nog niet gezegd in de zaak en dat heeft nu ook gevolgen voor ... Beveren.

KV Kortrijk heeft er sinds een dikke week drie puntjes bij. Dat hadden De Kerels laten weten in een persbericht dat ze deelden op hun eigen webstek. Seraing ging echter in beroep bij het BAS tegen de beslissing van de forfaitnederlaag voor de Luikenaars na een brand in het stadion.

BAS moet nog uitspraak doen over Seraing - KV Kortrijk

Bij Seraing claimen ze overmacht en zo kan er nog heel wat gebeuren de komende weken. Want als het BAS alsnog zou beslissen dat de wedstrijd moet worden herspeeld, dan zijn er plots heel wat praktische beslommeringen.

Het seizoen zit er namelijk bijna op en de Pro League besliste eerder al dat er op de laatste speeldag van de Challenger Pro League - net als afgelopen zondag in de Jupiler Pro League - maar één speelmoment zal zijn.

Match tussen Beveren en Kortrijk dag vervroegd op de kalender

Door alle wedstrijden op vrijdagavond 17 april te leggen heeft iedereen dezelfde kansen als het gaat over de tweede plaats, de tickets voor de top-6 en de strijd tegen degradatie. Maar daardoor kan Seraing - Kortrijk eigenlijk enkel nog op dinsdag 14 april doorgaan als dat nodig zou zijn.

Gevolg: de wedstrijd op zondag 12 april tussen Beveren en Kortrijk zou te dicht bij die 14e april liggen. En dus heeft de Pro League besloten om die wedstrijd van 12 naar 11 april te verplaatsen. Daar zijn ze bij Beveren dan weer niet over te spreken.

2e klasse

 Speeldag 31
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-4 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 0-0 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 4-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
KAA Gent KAA Gent 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 4-0 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-1 Lierse SK Lierse SK

