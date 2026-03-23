Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig"

Het Belgisch voetbal staat voor een belangrijke verandering nu de play-offs worden afgeschaft. Volgens sportjournalist Hans Vandeweghe van De Morgen is dit een gemiste kans.

“Dit seizoen is opnieuw een enorm pleidooi om de play-offs te behouden, maar ze hebben dit concept in de vuilnisemmer gegooid. Dat is zonde en kortzichtig", klinkt het in De Morgen.

Minder inkomsten

Volgend seizoen speelt de Jupiler Pro League opnieuw met achttien ploegen die na 34 speeldagen de kampioen bepalen. Vandeweghe ziet een voordeel in het aantal wedstrijden, maar benadrukt dat dit de spanning aantast. “Als je weet dat er per speeldag 120.000 mensen naar de stadions trekken, dan weet je dat er veel geïnteresseerden zijn.”

Volgens Vandeweghe kan dit een kantelpunt betekenen voor het Belgische voetbal. Hij wijst vooral op de financiële uitdagingen die op de clubs afkomen. “De grootste uitdaging is om de inkomstenstroom die er tot nu toe was op peil te houden, want twee grote factoren gaan geen of minder geld opbrengen.”

Een van die factoren is het wegvallen van het televisiecontract bij DAZN. Clubs zullen hierdoor minder geld ontvangen dan verwacht, en de waarde van toekomstige contracten zal vermoedelijk dalen. Dit legt druk op de clubs om financieel gezond te blijven.

Talent zal vertrekken

Daarnaast vreest Vandeweghe voor een braindrain van talent. “Alle clubs gaan hun beste spelers verkopen om geld binnen te krijgen. Dat gaat een enorme braindrain veroorzaken. Het verlies aan talent is de laatste jaren schrikbarend, en vooral ook in het laatste seizoen.”



Tot slot wijst hij op de impact voor de fans. “In Gent zit het stadion vaak maar half vol. Mensen haken af omdat het spel minder mooi is, of omdat ze de spelers niet meer herkennen als er een volledig nieuwe ploeg op het veld staat.” Voor Vandeweghe vormt dit een belangrijk signaal over de toekomst van het Belgische voetbal.