Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig"

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het Belgisch voetbal staat voor een belangrijke verandering nu de play-offs worden afgeschaft. Volgens sportjournalist Hans Vandeweghe van De Morgen is dit een gemiste kans. 

“Dit seizoen is opnieuw een enorm pleidooi om de play-offs te behouden, maar ze hebben dit concept in de vuilnisemmer gegooid. Dat is zonde en kortzichtig", klinkt het in De Morgen.

Minder inkomsten

Volgend seizoen speelt de Jupiler Pro League opnieuw met achttien ploegen die na 34 speeldagen de kampioen bepalen. Vandeweghe ziet een voordeel in het aantal wedstrijden, maar benadrukt dat dit de spanning aantast. “Als je weet dat er per speeldag 120.000 mensen naar de stadions trekken, dan weet je dat er veel geïnteresseerden zijn.”

Volgens Vandeweghe kan dit een kantelpunt betekenen voor het Belgische voetbal. Hij wijst vooral op de financiële uitdagingen die op de clubs afkomen. “De grootste uitdaging is om de inkomstenstroom die er tot nu toe was op peil te houden, want twee grote factoren gaan geen of minder geld opbrengen.”

Een van die factoren is het wegvallen van het televisiecontract bij DAZN. Clubs zullen hierdoor minder geld ontvangen dan verwacht, en de waarde van toekomstige contracten zal vermoedelijk dalen. Dit legt druk op de clubs om financieel gezond te blijven.

Talent zal vertrekken

Daarnaast vreest Vandeweghe voor een braindrain van talent. “Alle clubs gaan hun beste spelers verkopen om geld binnen te krijgen. Dat gaat een enorme braindrain veroorzaken. Het verlies aan talent is de laatste jaren schrikbarend, en vooral ook in het laatste seizoen.”

Tot slot wijst hij op de impact voor de fans. “In Gent zit het stadion vaak maar half vol. Mensen haken af omdat het spel minder mooi is, of omdat ze de spelers niet meer herkennen als er een volledig nieuwe ploeg op het veld staat.” Voor Vandeweghe vormt dit een belangrijk signaal over de toekomst van het Belgische voetbal.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Nogmaals treurnis over afschaffing play-offs volgend seizoen: "Zonde en kortzichtig" K SVGO K SVGO over Jeugdscheidsrechter geeft er na 9 matchen de brui aan na beledigingen: "Nochtans veel gewoon van bij NMBS" wilmabar123 wilmabar123 over Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen" Vital Verheyen Vital Verheyen over Nicky Hayen geeft duidelijk signaal: niet enkel Lawal moet zich zorgen maken Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Ivan Leko klopt zich op de borst net voor de play-offs: "Sinds mijn komst..." roodwit1880 roodwit1880 over 🎥 Frustratie nadat Laforge Van den Bosch rood geeft: dit hebben ze er bij Antwerp over te zeggen Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Zeven Gent-supporters in vieze papieren: stadionverbod en werkstraf geëist na vandalisme bij Club Brugge Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Wat doet Zulte Waregem nu met zijn coach? Steve Colpaert spreekt over zijn ambities Straffe Straffe over Heeft KRC Genk een groot keepersprobleem? Hayen legt uit Sheltie963 Sheltie963 over Georges-Louis Bouchez haalt uit: "Het is nooit te laat om een stommiteit te stoppen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved