De speler van het seizoen opnieuw op de afspraak, maar ook enkele verrassingen dit weekend

Het einde van het seizoen komt dichterbij en we zien dat het in deze play-offs week na week dezelfde namen zijn die terugkeren: de spelers die hun ploeg dragen op de grote momenten. Dit is ons elftal van speeldag zeven in de play-offs.

Doelman

De reddingen van Lucca Brughmans bij Genk verdienen vermelding, net als de - toegegeven, discutabele - manier waarop Colin Coosemans AA Gent liet ontsporen, al pakte hij ook een cruciale save op een poging van Siebe Van der Heyden. Aan de overkant zorgde Davy Roef er echter voor dat de Buffalo's in de match bleven: zonder hem was de kloof waarschijnlijk geslagen en had het duel heel anders kunnen verlopen.

Verdedigers

Henry Lawrence speelde opnieuw een heel sterke wedstrijd in de defensie van Standard, en bekroonde die ditmaal met een goal. Constant, gedisciplineerd en met heel veel meters: hij is een van de meest constante Rouches dit seizoen.

Naast hem nog een Waalse speler: Aiham Ousou was een van de uitblinkers voor Charleroi op de Bosuil. Het was wel een behoorlijk matte partij, zoals Mario Kohnen toegaf, maar net in zulke matchen moet de defensie scherp blijven en dat was de Syriër.

We kiezen voor een driemansdefensie met Hugo Siquet op rechts: wat een remonte voor iemand van wie nog niet zo lang geleden werd gezegd dat onder Ivan Leko zijn dagen in Brugge geteld waren. Een erg solide match met een lawine aan voorzetten en constant gevaar, terwijl hij achterin zeer betrouwbaar was.



Middenveld

Ondanks zijn pareltje speelde Casper Nielsen geen topmatch en haalt hij dus onze ploeg van de week niet. Yacine Titraoui daarentegen maakte ook een knappe goal én speelde een volle match, ondanks de collectief teleurstellende prestatie van Charleroi.

Rob Schoofs was een van de zekerheden in het middenveld van Union, zonder dat de regerende kampioen daarom briljant was. Op de flanken vinden we links Rafiki Saïd: opnieuw de beste Rouche in aanvallend opzicht.

De Comorees had eigenlijk moeten scoren en zelfs met twee assists kunnen eindigen zonder de missers van Ayensa. Aan de andere kant hoort Junya Ito er met een goal en een assist uiteraard bij. Hij was een van de architecten van de erg belangrijke zege van KRC Genk tegen Westerlo.

Aanvallers

Wie anders dan hij? Christos Tzolis, hoogstwaarschijnlijk de beste speler van onze competitie dit seizoen en echt on fire in deze play-offs, gaf twee assists en draagt de Bruggelingen voorlopig richting titel. Vijf goals en vijf assists in 7 matchen van PO1: dat is bijna ongezien.

Voor de rest van de aanval was er concurrentie: Bertaccini betaalt cash dat de tweede helft van Anderlecht moeilijk verliep. Mateo Biondic daarentegen droeg Union: een goal en een assist voor de Duitse spits, alweer een vondst van de scoutingcel van Union.

We schuiven Biondic wel naar rechts, want voorin dringt één man zich op: Pape Fall, auteur van een dubbelslag die RAAL weer helemaal in de match bracht en het tijdperk-Taquin bij de Wolven in schoonheid afsloot. Drie goals in twee matchen voor de Senegalese spits, die er volgend seizoen niet bij zal zijn (hij is slechts gehuurd van Metz).