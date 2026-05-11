Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na verhoor

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt
Bart Verhaeghe is de voorzitter van Club Brugge. Hij zal maandag verhoord worden in de nasleep van de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en blauw-zwart. Daarin vielen antisemitische gezangen te horen en ook de voorzitter zou daarbij aansprakelijk kunnen gesteld worden.

Bart Verhaeghe weet waar hij zich mag aan verwachten na het verhoor dat hij deze maandag onderging. Walter Van Steenbrugge vergezelde hem tijdens het verhoor en achteraf hadden beiden geen commentaar te leveren op de zaak. Toch zou Verhaeghe ondertussen niet langer als verdachte worden beschouwd. Hij was tijdens de wedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge overigens ook niet aanwezig, zo blijkt. Het gaat er de procureur vooral om dat de verdachte supporters zo snel mogelijk zullen worden geïdentificeerd. Dat Club Brugge zelf een nultolerantie hanteert tegenover kwetsende spreekkoren zou in het voordeel van Verhaeghe spreken.

Sportief gezien was de wedstrijd van Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht vorige week een meevaller. De 1-3 zege zorgde er bovendien voor dat de Bruggelingen eindelijk op kop staan in het klassement.

Het nam de leiding over van Union SG en heeft met vier speeldagen te gaan alle wind in de zeilen. Al zou de wedstrijd tegen Anderlecht wel nog een stevig staartje kunnen krijgen door een aantal supporters die andermaal hun boekje te buiten gingen.

Parket van Brussel is niet opgezet met de gezangen in Anderlecht - Club Brugge

Volgens het Parket van Brussel vielen daar echter ook “gezangen met een antisemitisch karakter” te horen. Genoeg redenen voor het parket om een onderzoek te starten ten laste van Club Brugge en de betrokkenen wegens aanzetting tot haat of geweld.

Dat laat alvast Het Nieuwsblad weten. Er zou allerminst gelachen worden met de zaken. Ze spreken schande over de schokkende banaliteit waarmee de gezangen worden gescandeerd. "Dergelijke gezangen hebben geen plaats in onze samenleving."

Ook Bart Verhaeghe zal verhoord worden in de zaak rondom de gezangen in Anderlecht - Club Brugge

"Zij schaden de sport als maatschappelijke hefboom, haar waarden en de waarden die door de meeste supporters worden verdedigd”, klinkt het. Een aantal van de gezangen zitten al langer dan vandaag ingebakken in de supporters.

Opvallend: het Parket van Brussel wil ook Bart Verhaeghe horen. Hij zal maandag worden verhoord in de zaak. Ook Club Brugge zelf zou zo mogelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. De daders moeten zo snel mogelijk geïdentificeerd en gestraft worden, vindt het Parket nog. Er wordt gesproken over aanzetten tot haat en geweld en de vraag zal ook gesteld worden in hoeverre Club Brugge dergelijke zaken zou kunnen vermijden.

