Club, Union SG, Anderlecht en KAA Gent azen op doelman: dit heeft hij te zeggen over komende mercato

Beau Reus is een van de topspelers bij Beveren. Hij zorgde er met heel wat goede prestaties in doel voor dat zijn team ondertussen ongeslagen kampioen is. En hij is einde contract bij de Waaslanders. Wat nu?

Beau Reus, Bruno Godeau, Laurent Jans, Sieben Dewaele, Jannes Van Hecke, Christian Brüls, Kurt Abrahams, Lennart Mertens, Guillaume De Schryver, Josua Lusamba, Dylan Dassy en Hüseyin Ertürk. Dat zijn de vele kernspelers bij Beveren die einde contract zijn.

Hele Belgische top aast op Beau Reus van Beveren

Beveren wil er - zeker nu de promotie een feit is - wel nog werk van maken om de benodigde pionnen ook in de Jupiler Pro League te gaan gebruiken. Rest de vraag of dat ook bij de gewilde doelman Beau Reus zal lukken.

Reus maakt flink indruk en kan zijn transfervrije status verzilveren. Club Brugge, Union SG, RSC Anderlecht en AA Gent volgen hem volgens Voetbal International. Diverse van die teams kunnen er de doelman wel bij hebben.

Beau Reus zegt nog niet 'neen' tegen toekomst bij Beveren

"Ik voel me aardig fris en heb onwijs genoten van de festiviteiten. Het leek wel alsof er in heel Beveren één heel groot feest was", aldus Reus zelf over het titelfeestje van, met en in Beveren van de afgelopen weken. De hele gemeente vierde feest en voor hen deed de keeper het.


Rest de vraag: waar ligt zijn toekomst dus? "Voor mij is het te vroeg om daar iets over te zeggen en ik ben er nu nog niet mee bezig. Ik heb iets opgebouwd in Beveren en hart voor de club gekregen. Iedereen bij de club ken ik ook. Het is ook nog helemaal niet zeker dat ik vertrek bij Beveren", klinkt het bij Noord-Hollands Nieuws.

