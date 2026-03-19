SK Beveren kampt al meteen met een gigantisch probleem na titel

SK Beveren beleeft een onvergetelijk seizoen en is nog altijd ongeslagen. Toch gaan de Waaslanders mogelijk moeilijke maanden tegemoet, vol contractonderhandelingen.

Beveren raast door de competitie en is al zeker van de titel. Maar het wil ook nog ongeslagen blijven om een stukje bijkomende geschiedenis te schrijven.

Volgend seizoen willen de Waaslanders dan weer een goed figuur slaan in de Jupiler Pro League. Maar dan zullen ze wel om de tafel moeten gaan zitten met een pak pionnen.

16 aflopende contracten

Het Laatste Nieuws haalde de rekenmachine boven en berekende dat van de A-kern maar liefst 16 pionnen met een aflopende overeenkomst zitten.

Concreet gaat het om Beau Reus, Bruno Godeau, Laurent Jans, Sieben Dewaele, Jannes Van Hecke, Christian Brüls, Kurt Abrahams, Lennart Mertens, Guillaume De Schryver, Josua Lusamba, Dylan Dassy en Hüseyin Ertürk. Niet van de minsten.



Yoni Gomis en Abdul Ouedraogo keren normaal gezien terug na hun huurbeurt en mogelijk is ook Jesse van de Haar hetzelfde lot beschoren, ondanks de aankoopoptie in zijn contract. En ook het contract van succescoach Marink Reedijk loopt af. Werk aan de winkel dus op de Freethiel.