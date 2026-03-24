Ondanks 45 miljoen euro: Rode Duivel in vieze papieren en moet al vertrekken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Juventus lijkt zich deze zomer opnieuw te willen hertekenen in de aanval, en daarbij is Loïs Openda een van de eerste namen die mag vertrekken. De Belgische spits kon in Turijn nooit echt overtuigen en lijkt nu al op weg naar de uitgang.

Met amper twee doelpunten in 33 wedstrijden zijn de cijfers van Openda ronduit teleurstellend. De aanvaller slaagde er niet in om zijn stempel te drukken en moest de voorbije weken zelfs vaak tevreden zijn met een plaats op de bank.

Het vertrouwen van coach Luciano Spalletti lijkt volledig verdwenen. In recente wedstrijden kregen zelfs flankspelers de voorkeur in de punt van de aanval, wat veel zegt over de huidige positie van Openda binnen de ploeg.

Volgens transferexpert Gianluca Di Marzio heeft Juventus dan ook genoeg gezien en wordt er achter de schermen al gewerkt aan een vertrek. Een snelle exit in de zomermercato lijkt dan ook steeds waarschijnlijker.

AC Milan wil Kolo Muani terughalen

Ook de situatie rond Dušan Vlahović verandert daar weinig aan. Hoewel een vertrek van de Serviër de kaarten had kunnen herschikken, meldt Nicolò Schira dat Juventus zijn contract net wil verlengen.


Intussen kijkt de club al vooruit naar een vervanger. Randal Kolo Muani geldt als topkandidaat om de aanval nieuw leven in te blazen. Voor Openda rest vooral de vraag welke club hem een nieuwe kans wil geven, al kan hij zich mogelijk nog in de kijker spelen bij de Rode Duivels.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Tottenham
Juventus
Randal Kolo Muani
Lois Openda

Meer nieuws

📷 Grote verrassing? Hans Vanaken dan toch in Tubeke!

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 31
Wolverhampton Wolverhampton 2-2 Arsenal Arsenal
Bournemouth Bournemouth 2-2 Manchester United Manchester United
Brighton Brighton 2-1 Liverpool FC Liverpool FC
Fulham Fulham 3-1 Burnley Burnley
Manchester City Manchester City Uitg Crystal Palace Crystal Palace
Everton Everton 3-0 Chelsea Chelsea
Leeds United Leeds United 0-0 Brentford Brentford
Newcastle United Newcastle United 1-2 Sunderland Sunderland
Tottenham Tottenham 0-3 Nottingham Forest Nottingham Forest
Aston Villa Aston Villa 2-0 West Ham Utd West Ham Utd

Nieuwste reacties

pief pief over Club Brugge-CEO Bob Madou legt druk op Leko en zijn spelers: "Dat was vorig seizoen zo en verandert niet" RememberLierse RememberLierse over Anderlecht, Club Brugge, STVV... "Maar wij krijgen geen aandacht, het gaat altijd over anderen" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Toch nog wat heuglijk nieuws in de Antwerp-familie zimbo zimbo over Gaat Club Brugge shoppen bij KV Mechelen? Interesse is er al sinds januari KV bearhh KV bearhh over Vergeten naam op de lijst van Rudi Garcia? Deze Belgische aanvaller blijft nochtans goals maken Soccer 7 Soccer 7 over "Niet zo happig": speelt Antwerp transferdoelwit uit Jupiler Pro League kwijt? JaKu JaKu over Vanhaezebrouck kiest onverwachte naam als verrassende doelman van het jaar Joe Joe over Weeral een nachtmerrie in de Europe Play-offs? Al 30 (!) matchen niet meer gewonnen André Coenen André Coenen over Jeugdscheidsrechter geeft er na 9 matchen de brui aan na beledigingen: "Nochtans veel gewoon van bij NMBS" Kid A Kid A over Zware kritiek op selecties De Cat en Godts voor Rode Duivels: "Welk signaal geef je dan?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved