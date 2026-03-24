Ondanks 45 miljoen euro: Rode Duivel in vieze papieren en moet al vertrekken

Juventus lijkt zich deze zomer opnieuw te willen hertekenen in de aanval, en daarbij is Loïs Openda een van de eerste namen die mag vertrekken. De Belgische spits kon in Turijn nooit echt overtuigen en lijkt nu al op weg naar de uitgang.

Met amper twee doelpunten in 33 wedstrijden zijn de cijfers van Openda ronduit teleurstellend. De aanvaller slaagde er niet in om zijn stempel te drukken en moest de voorbije weken zelfs vaak tevreden zijn met een plaats op de bank.

Het vertrouwen van coach Luciano Spalletti lijkt volledig verdwenen. In recente wedstrijden kregen zelfs flankspelers de voorkeur in de punt van de aanval, wat veel zegt over de huidige positie van Openda binnen de ploeg.

Volgens transferexpert Gianluca Di Marzio heeft Juventus dan ook genoeg gezien en wordt er achter de schermen al gewerkt aan een vertrek. Een snelle exit in de zomermercato lijkt dan ook steeds waarschijnlijker.

Ook de situatie rond Dušan Vlahović verandert daar weinig aan. Hoewel een vertrek van de Serviër de kaarten had kunnen herschikken, meldt Nicolò Schira dat Juventus zijn contract net wil verlengen.



Intussen kijkt de club al vooruit naar een vervanger. Randal Kolo Muani geldt als topkandidaat om de aanval nieuw leven in te blazen. Voor Openda rest vooral de vraag welke club hem een nieuwe kans wil geven, al kan hij zich mogelijk nog in de kijker spelen bij de Rode Duivels.

