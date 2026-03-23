Een echte keukenprins? Toby Alderweireld duikt op in Komen Eten

Deze week neemt Toby Alderweireld het in Komen Eten op tegen drie West-Vlamingen. De Gouden Schoen van 2023 is echter geen keukenprins.

Toby Alderweireld, Elodie Gabias, Manu Van Acker en Bart Tommelein zijn deze week de vier koks van dienst in Komen Eten. De week start bij Toby Alderweireld.

“Ik heb niks met koken, ik kan het niet, ik hou van gaan eten”, vertelt de ex-profvoetballer doodeerlijk in de intro van het programma van vandaag.

Hij ging bij een kennis die chef-kok is langs om wat info te verzamelen over het eten dat hij wil klaarmaken en de tafel werd gedekt door zijn vrouw.

Riante villa

De nadruk legt Alderweireld dus niet op zijn kookkunsten, maar wel op zijn fantastische villa die hij laat zien in het programma. En daar is hij ongelofelijk trots op, zo laat hij weten.



Dinsdag is Elodie Gabias aan de beurt en zij is al een even grote kok als Alderweireld. Daarna trekken ze naar Oostende bij Bart Tommelein. Manu Van Acker, ook Oostendenaar van origine, verhuisde onlangs naar Antwerpen en sluit deze reeks af.