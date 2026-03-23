Jan Vertonghen met de Rode Duivels naar de Verenigde Staten? De beslissing is gevallen

Jan Vertonghen loopt al bijna drie maanden stage bij de Belgische voetbalbond. Maar hij zal de Rode Duivels niet vergezellen naar de Verenigde Staten.

In 2013 had de gouden generatie nog geen enkel groot toernooi gespeeld toen ze naar de Verenigde Staten vlogen voor een oefenwedstrijd op Amerikaanse bodem. De Duivels wonnen er met 2-4 van de Verenigde Staten dankzij goals van Kevin Mirallas, Christian Benteke (die twee keer scoorde) en Marouane Fellaini.

Jan Vertonghen stond toen als linksachter in de basis bij Marc Wilmots. Dertien jaar later leek Sterke Jan opnieuw te kunnen meereizen met de huidige Duivels, maar dan in een andere rol.

Hij loopt namelijk sinds bijna drie maanden stage bij de bond en volgt Vincent Mannaert op al zijn verplaatsingen. "Hij kan de selectie vergezellen naar het WK als hij dat wil, maar alleen als hij een specifieke rol heeft. En als hij beschikbaar is, want zijn stichting neemt veel tijd in beslag", verduidelijkte Mannaert.

Geen reis naar het land van Uncle Sam om de stage af te sluiten

Intussen was er dus die eerste verplaatsing naar de overkant van de Atlantische Oceaan. Ook Rudi Garcia stond open voor het idee om Jan Vertonghen mee in de delegatie op te nemen.



Maar de recordinternational zal uiteindelijk niet mee op reis gaan. La Dernière Heure meldt dat, ondanks de nog altijd sterke band met een groot deel van de kern, Jan Vertonghen in België zal blijven. Zijn stage loopt daarna begin april af.