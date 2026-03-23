Vrancken neemt het op voor speler ondanks de twee tegengoals op corner

STVV verloor zondag met 1-3 van leider Union SG. Vooral de manier waarop de Kanaries de goals tegen kregen deed bij velen de wenkbrauwen fronsen.

Ging doelman Kokubo in de fout?

Twee hoekschoppen in de eerste helft leverden evenveel doelpunten op voor STVV. Ook Wouter Vrancken besefte dat dit een stevige dooddoener was voor zijn ploeg.

“De schwung werd gebroken door dat eerste doelpunt. Je voelde dat we een knak kregen, maar je weet dat Union kan prikken op transitiemomenten en stilstaande fases”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Veel fans en waarnemers vonden dat doelman Kokubo niet vrijuit ging bij de eerste twee goals, maar daar is Vrancken het helemaal niet mee eens.

Evenknie van Union SG

“We werden gewoon twee keer heel slim afgeblokt. We wisten dat dit kon gebeuren, maar moesten ons gewoon sterker tonen in die fases. We gingen twee keer in de fout in de dekking. De bal mag als verdediger niet achter je vallen. Dat gebeurde wel”, gaat hij verder.

Voetballend vond Vrancken dat STVV de evenknie was van Unions SG. “Teams als Union pakken hun momenten en moeten niet goed zijn om de drie punten mee te graaien. Wij bij STVV moeten iedere wedstrijd absoluut top zijn om matchen winnend af te sluiten”, besloot hij.