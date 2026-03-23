Standard heeft nieuws over zijn licentie voor 2026-2027 gekregen

Standard de Liège heeft van het auditoraat voor de licenties van de voetbalbond goed nieuws gekregen. De licentie voor 2026-2027 is in orde.

Gunstig advies voor Standard

Standard laat op zijn officiële kanalen weten dat het afgelopen weekend het rapport van het auditoraat voor de licenties van de Belgische voetbalbond kreeg.

En dat is positief. “Nils Van Brantegem benadrukt dat Standard de Liège de maandelijkse opvolging die aan de club was opgelegd zorgvuldig heeft nageleefd gedurende het voorbije jaar en merkt de aanzienlijke vooruitgang op sinds de overname van de club”, klinkt het.

Professionele en Europese licentie voor Standard

Het auditoraat beveelt na een grondige analyse aan de Licentiecommissie om Standard voor het seizoen 2026-2027 een professionele en Europese licentie toe te kennen.

“Onze club hoeft zich aanvullend over geen enkel punt te verantwoorden en is daarom niet verplicht te verschijnen op de zitting van de Licentiecommissie”, klinkt het nog.



Dat is goed nieuws voor Standard na alle miserie waar het de voorbije jaren mee af te rekenen kreeg. Toch hebben de Rouches nog een hele weg af te leggen om de glorie van weleer opnieuw terug te vinden.